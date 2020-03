Solé, el primer conseller d'Acció Exterior que pren possessió telemàticament

El nou conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, va prendre possessió ahir, el primer a fer-ho de forma telemàtica, en connexió per videoconferència amb el president Quim Torra, en plena crisi del coronavirus.

Solé, diputat d'ERC al Parlament i alcalde d'Agramunt, ha assumit la cartera que va deixar vacant l'anterior conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, després de la polèmica pel cas d'assetjament sexual del seu excap de gabinet Carles Garcias. El nom del nou conseller, proposat per ERC, va ser anunciat aquest passat divendres i aquest dissabte va prendre possessió de forma telemàtica, en un cas sense precedents.

Habitualment, la presa de possessió dels consellers es realitza en un acte solemne al Saló Sant Jordi de la Generalitat ple de convidats, però la situació de confinament generalitzat pel coronavirus, del qual està infectat el mateix Torra, ha obligat a fer-ho a través de la tecnologia. Així, Torra, connectat per videoconferència des de la Casa dels Canonges del Palau de la Generalitat, va llegir la fórmula de jurament habitual: «Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al servei a Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat?».

Solé, des de la seva localitat, va respondre: «Sí, des d'Agramunt i per a Catalunya, ho prometo». Tot seguit, el president català li va agrair que hagi assumit el càrrec «en un moment tan excepcional».

Va aprofitar l'acte telemàtic per agrair a la ciutadania que aquest cap de setmana, segons la seva opinió, «el confinament sí que s'està produint d'una manera efectiva». «Quedeu-vos a casa; treballem per la vostra seguretat i perquè els que ens han de protegir i ens han de curar tinguin tot el material i subministrament que necessiten», va insistir.

També va participar en la presa de possessió, a través de videoconferència des del seu despatx, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, que va assumir les funcions del secretari del Govern, Víctor Cullell, que està de permís de paternitat.

Solé, llicenciat en Enginyeria industrial, és diputat i portaveu adjunt d'ERC al Parlament i, des de fa 9 anys, ostenta l'alcaldia d'Agramunt, càrrec que deixa per incorporar-se a la Generalitat. Pel seu paper com a alcalde en el referèndum unilateral de l'1 d'octubre del 2017, Solé està a un pas d'anar a judici i la Fiscalia li demana un any i mig d'inhabilitació.

No té experiència destacada en l'esfera internacional, però Esquerra ha preferit optar per un perfil més polític que tècnic, tenint en compte, argumenta el partit, que el Departament d'Acció Exterior ja té un equip amb un alt coneixement tècnic.