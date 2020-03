Les activitats extraparlamentàries dels diputats, sense control des de fa un any

El Congrés fa un any que no controla les activitats extraparlamentàries dels diputats, ja que l'òrgan encarregat de revisar-les i autoritzar-les no es reuneix des del final de la XII Legislatura, és a dir, abans de les eleccions generals del 28 d'abril de l'any passat. Amb motiu d'aquella convocatòria electoral, les Corts es van dissoldre el 5 de març, i van desaparèixer totes la comissions que havien funcionat en aquell període. Va quedar activa només la Diputació Permanent.

La Comissió de l'Estatut dels Diputats, que és l'òrgan que s'encarrega d'autoritzar o no les activitats que els parlamentaris duen a terme fora de la institució, va quedar dissolta com totes les altres. Des de llavors, els que van seguir en actiu, els membres de la Diputació Permanent, van poder variar el seu règim sense haver de donar comptes a la Cambra per un període que es va perllongar més de dos mesos i mig, fins a la constitució de les Corts sorgides de les següents eleccions, ja el 21 de maig.

A les eleccions d'abril hi va haver una gran renovació, però tant els que ja eren diputats com els nous tampoc van ser examinats per la Comissió de l'Estatut dels Diputats. Els electes van haver d'omplir l'anomenada declaració d'activitats i consignar si pretenien compaginar l'escó amb altres càrrecs locals o autonòmics, amb les seves respectives professions, acudir a tertúlies, escriure llibres o qualsevol altra activitat.

Ho van fer, però ningú va revisar aquesta informació ni va avalar la seva conducta, ja que la Comissió de l'Estatut dels Diputats de la XIII Legislatura es va constituir el 30 de juliol, sota la presidència de la socialista Begoña Nasarre, però mai es va reunir.