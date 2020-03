Corea del Nord torna a desafiar el món amb noves proves de la seva artilleria

Corea del Nord va realitzar ahir la seva tercera prova armamentística d'aquest mes i any, disparant la tensió entre els seus veïns en un moment en què la situació al país és un misteri davant la pandèmia del coronavirus. Els mitjans estatals nord-coreans van confirmar que el seu exèrcit va dur a terme una prova d'artilleria amb una nova arma tàctica guiada sota la supervisió del seu líder, Kim Jong-un, per corroborar i mostrar als seus oficials «el poder» d'un nou sistema que serà lliurat a les seves unitats.

«Els projectils van ser disparats amb un so rugent i una espurna enlluernadora per colpejar amb precisió l'illot objectiu», segons un comunicat difós per l'agència estatal de notícies nord-coreana, KCNA, que no va oferir detalls addicionals sobre el tipus concret de projectil ni el seu lloc de llançament.

L'anunci de Pyongyang es va produir un dia després que l'Estat Major Conjunt (JCS) sud-coreà afirmés que el règim nord-coreà havia llançat dos míssils de curt abast des de la província de Pyongan del Nord, al nord-oest de país. Les autoritats japoneses també van confirmar les proves.

«El llançament va demostrar clarament les característiques de les diferents trajectòries de vol i angles de caiguda, la precisió dels projectils guiats i el seu poder», va explicar la KCNA, que va afegir que l'arma és l'última d'una sèrie de sistemes de desenvolupament nacional. Kim va instar a continuar amb la creació de dispositius, que, va explicar, permetran al partit únic «portar a terme un canvi radical en l'estratègia nacional de defensa».

Paral·lelament, la germana del líder i membre del comitè central del partit nord-coreà, Kim Yo-jong, va revelar que el president nord-americà, Donald Trump, ha enviat una carta personal a Kim Jong-un expressant «la seva intenció de cooperar en el treball contra l'epidèmia».