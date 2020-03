Johnson ordena el confinament de la població per frenar el coronavirus

El primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, ha ordenat el confinament de la població en una nova mesura de l'executiu britànic per frenar l'expansió del coronavirus. En un missatge adreçat a la nació, ha admès que el sistema públic de salut no podrà suportar una irrupció massiva d'infectats, i ha demanat a la gent que es quedi a casa perquè és "vital alentir l'expansió de la pandèmia". Johnson ha ordenat que només se surti de casa a comprar allò essencial, un o dos cops al dia a fer exercici, per necessitats mèdiques o per anar a treballar si no es pot fer des de casa. La resta d'activitats queden prohibides, i el primer ministre ha advertit que la policia "disposarà dels poders" per fer complir l'ordre.

Amb l'objectiu que aquestes limitacions es compleixin, Johnson també ha ordenat tancar tots els establiments que no proporcionin material indispensable. També ha prohibit qualsevol reunió en públic de més de dues persones i actes socials com casaments, batejos o altres cerimònies, a excepció dels funerals. Els parcs estaran oberts per fer exercici, però no per reunir-s'hi. "Soc conscient del mal que fan aquestes mesures. Cap primer ministre voldria prendre-les", ha admès Johnson, que ha anunciat que, per aquest motiu, l'executiu ha dissenyat un programa "sense precedents" de suport a empreses i treballadors.