L'Exèrcit localitza avis «convivint» amb cadàvers a residències de gent gran

L'Exèrcit ha localitzat cadàvers convivint amb avis en algunes de les residències de gent gran a les quals estan actuant. Així ho han confirmat fonts de Defensa i la pròpia ministra, Margarita Robles, en una entrevista a Telecinco on ha assegurat que els efectius de les forces armades han vist ancians "absolutament abandonats" i també "morts als seus llits". En aquest sentit, ha afirmat que seran "implacables" i "contundents" amb el tracte que es doni a la gent gran en aquests centres. En els últims dos dies, l'Exèrcit ha intensificat la seva presència en aquests espais començant per la Comunitat de Madrid on van fer tasques de desinfecció i ahir es va decidir que podrien actuar en qualsevol residència on fos necessari.

A més, a Madrid els efectius també es fan càrrec del trasllat de cadàvers a crematoris i cementiris.