L'ONU demana un alto el foc mundial pel coronavirus

El secretari general de l'ONU, António Guterres, ha demanar aquest dilluns un "alto el foc mundial" que aturi totes les guerres per ajudar a fer front a la crisi del coronavirus. "El nostre món s'enfronta a un enemic comú: el COVID-19", ha defensat Guterres en una conferència de premsa virtual, en què ha subratllat que és moment d'aturar tots els conflictes per centrar-se en "la veritable lluita de les nostres vides".

El cap de Nacions Unides ha avisat que els països afectats per guerres, amb sistemes de salut destruïts i amb multitud de desplaçats i refugiats, són especialment vulnerables al virus. "Cessin les hostilitats. Deixin de banda la desconfiança i l'animositat. Silenciïn les armes, aturin l'artilleria, posin fi als atacs aeris. És crucial que ho facin", ha insistit Guterres a totes les parts involucrades en conflictes armats.

Segons ha apuntat, la pausa en els combats ajudarà a crear corredors per subministrar ajuda vital, obrirà oportunitats per a la diplomàcia i permetrà "portar esperança als llocs més vulnerables al COVID-19". "Necessitem posar fi a el mal de la guerra i lluitar contra la malaltia que està devastant el nostre món. I això comença posant fi als enfrontaments a tot arreu. Ara", ha recalcat.

Guterres ha explicat que els seus enviats especials per als diferents conflictes estan treballant amb tots els bàndols per intentar aturar la lluita i assegurar que aquesta crida es tradueix en resultats. "No ens oblidem que les àrees arrasades per conflictes són zones on la capacitat de resposta és molt limitada i, si continuen els combats, podem tenir una propagació devastadora de l'epidèmia", ha assenyalat.

Segons ha subratllat, aquesta treva global és "absolutament essencial" per aconseguir una resposta efectiva contra el COVID-19, però també té valor per si mateixa. "Les guerres no tenen cap sentit quan tenim una epidèmia, però tampoc tenen cap sentit en altres circumstàncies", ha assenyalat.