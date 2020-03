Sanciona un conductor que circulava en zig-zag amb tres adults i cinc menors

La Policía Local de Sevilla ha estat localitzada i sancionada a la tarda d'aquest domini a un turisme que circula pel barri de Nervió en males condicions amb tres adults i cinc menors a la vora, entre ells un nadó de 15 dies, incloent-hi les limitacions imputades durant l'estat d'alarma per la crisi sanitària del coronavirus.

Segons informa Emergències Sevilla a les seves xarxes socials, consultades per Europa Press, una patrulla que realitzava tasques de vigilància per al compliment de l'estat d'alarma va detectar un vehicle que circulava de forma irregular i realitzant ziga-zaga per l'Avinguda de la Cruz del Campo, per la qual cosa el van aturar per verificar les circumstàncies en què es trobava el vehicle i els seus ocupants.

Encara en marxa, els agents van poder comprovar a través de les bases de dades policials que el vehicle tenia la ITV caducada, portava una roda punxada i els fars trencats, així com que en el seu interior viatjaven diverses persones. En concret, el turisme anava conduït per una dona de 25 anys, que anava acompanyada de dues dones més de 28 i 30 anys i de cinc menors d'edat, quatre d'entre 2 i 9 anys i un nadó de 15 dies.

Davant aquesta situació, els agents van procedir a sancionar les infraccions de trànsit i l'incompliment de les normes en vigor i van escortar el vehicle fins al domicili a velocitat de seguretat i acompanyat per dos patrullers. En arribar, els agents van comminar a les tres dones a complir les mesures de confinament i evitar exposar als menors a qualsevol risc de contagi.

"Vigilància més rigorosa"



El delegat de Governació de l'Ajuntament de Sevilla i responsable del Comitè Assessor durant l'activació del Pla d'Emergències Municipal, Juan Carlos Cabrera, ha assegurat que "la Policia Local serà més rigorosa en la vigilància de l'acompliment de les mesures de confinament necessàries per frenar la pandèmia i que han marcat les autoritats sanitàries.

"Estem molt orgullosos del comportament la societat sevillana i el seu compromís per frenar aquesta pandèmia, però sempre ens sorprèn algun cas com aquest, que posa en risc tant la seva salut com la dels altres, en augmentar el risc de contagi", ha lamentat Cabrera, que ha "felicitat els agents per la diligent actuació i a la resta dels professionals d'emergències i serveis operatius de l'Ajuntament i la resta d'administracions pel seu exemplar treball i servei públic".