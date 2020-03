La UE aborda la repatriació de 300.000 turistes

Els ministres d'Exteriors de la UE es reuniran dilluns de manera telemàtica per tractar el desenvolupament de la crisi del coronavirus, que ha deixat atrapats a uns 300.000 turistes europeus a tercers països davant la manca de vols o per les restriccions de viatge. En aquest sentit, discutiran sobre el Mecanisme de Protecció Civil per facilitar la repatriació d'europeus fora de la UE.

Les implicacions de la crisi del coronavirus en el pla internacional centraran el Consell d'Afers Exteriors, en què l'alt representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell, dirigirà el debat a través de videoconferència, format que finalment s'ha decidit tot i que durant la setmana hi havia veus que insistien a mantenir la reunió presencial.

Segons calcula la Comissió, només al sud-est asiàtic hi ha més de 100.000 europeus que es troben encallats davant la impossibilitat de viatjar als seus països per les complicacions derivades pel brot del coronavirus. Borrell, en declaracions a l'agència de notícies alemanya DPA, ha indicat que la quantitat real s'acosta als 300.000.

"Hi ha desenes de milers d'europeus atrapats per tot el món i perquè tornin es necessita una acció coordinada, per proveir els mitjans de transport", ha explicat el cap de la diplomàcia europea en un vídeo publicat en xarxes. "És una operació complicada que mobilitza a les flotes aèries de diversos països per portar de tornada a tots els europeus, siguin d'on siguin", ha afegit.

Davant d'aquesta situació, Brussel·les espera poder ajudar a la repatriació mitjançant el Mecanisme de Protecció Civil de la UE, que s'activa a petició dels països membre per coordinar vols que permetin el retorn de ciutadans europeus. Per la seva banda, les institucions comunitàries ajuden amb el finançament d'aquests vols, assumint fins al 75 per cent dels costos.

Així mateix, enmig d'aquesta crisi, la UE va decidir imposar restriccions d'entrada a persones de fora de la UE i que viatgen per motius "no essencials". "No és una mesura egoista ni proteccionista. És una mesura de protecció que protegeix a tots, els de dins i els de fora", ha defensat Borrell.



Desacord per la missió naval

La urgència per la pandèmia del coronavirus desplaçarà a un segon pla qüestions com el llançament de la nova missió naval a la Mediterrània o la situació al nord de Síria i el pols migratori amb Turquia, assumptes que, fins que va sorgir la crisi sanitària, eren els temes més candents a l'agenda de Borrell.

Malgrat l'acord assolit en l'anterior reunió de ministres d'Exteriors sobre la posada en marxa d'una missió naval a la Mediterrània, les negociacions per definir els detalls i tancar el mandat no han avançat aquesta setmana, davant de les diferències existents entre els Vint.

Pel que fa a la relació amb Turquia pel pols a la frontera amb Grècia, després que Ankara decidís no frenar el pas als migrants que es dirigeixen a Europa fins que la UE s'avingui a renegociar l'acord migratori de 2016. La Comissió es comprometre a avaluar al costat de les autoritats turques l'estat del pacte i a posar en pràctica les parts incompletes.

Aquest procés d'anàlisi entre Brussel·les i Ankara ja s'ha iniciat i, en aquest context, Borrell informarà els ministres d'Exteriors de la UE sobre les últimes novetats.