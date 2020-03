Alemanya recorre al deute per injectar 156.000 milions d'euros al pressupost públic

El Consell de Ministres alemany va aprovar ahir suspendre les seves restriccions legals d'endeutament i va presentar l'increment pressupostari més gran des de la II Guerra Mundial per a combatre la crisi del Covid-19 sense tenir les mans lligades a l'esquena. En una reunió extraordinària -i amb la participació remota de la cancellera Angela Merkel, que es troba en quarantena- el Consell de Ministres va aprovar un pressupost suplementari per a aquest any de 156.000 milions d'euros, diners que Alemanya obtindrà emetent deute. El Ministeri de Finances preveu una despesa de 122.500 milions en mesures de suport al sistema sanitari i a l'estructura econòmica del país, així com una caiguda de la recaptació de 33.500 milions d'euros.

El suplement pressupostari requereix la suspensió temporal de la norma constitucional denominada «fre del deute», que prohibeix al Govern federal endeutar-se més de l'equivalent al 0,35% del producte interior brut (PIB). D'aquesta forma, l'Estat alemany preveu endeutar-se enguany després de cinc exercicis consecutius de superàvit fiscal, deixant de costat la màxima de l'estabilitat pressupostària, emblema de l'era Merkel tant per a Alemanya com per a la Unió Europea. «Hem de fer això perquè se sàpiga que farem tot el possible per defensar la salut dels ciutadans, les empreses i les ocupacions», va assegurar el ministre de Finances, el socialdemòcrata Olaf Scholz.



Suspensió del control del dèficit

Els governs de la Unió Europea van aprovar ahir l'activació de la clàusula que suspèn temporalment l'aplicació de les regles pressupostàries comunitàries que exigeixen el control del dèficit i el deute. Així, ara els estats podran elevar la seva despesa pública tot el necessari per fer front al brot de coronavirus. En un comunicat conjunt, els ministres d'Economia i Finances de la UE (Ecofin) van explicar que «es compleixen les condicions per activar la clàusula de fuita general del marc fiscal comunitari».



Aposta decidida de la Fed

La Reserva Federal dels Estats Units (Fed) va anunciar ahir que comprarà actius sense límit durant el temps que calgui per plantar cara als riscos econòmics que planteja el coronavirus. En l'última reunió de política monetària, la Fed ja havia abaixat els tipus a zero i va aprovar comprar 700.000 milions de dòlars (651.508 milions d'euros) i ahir l'autoritat monetària va subratllar que es «compromet» a fer servir totes les eines al seu abast per fer costat a les famílies, negocis i l'economia nord-americana en general, motiu pel qual «continuarà comprant valors del Tresor i títols hipotecaris».