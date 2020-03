El Palau de Gel de Madrid, nou dipòsit de cadàvers

La pista de gel de 1.800 m2 del Palau de Gel de Madrid, acostumada a acollir esdeveniments d'oci i esportius, es convertirà en nou dipòsit «provisional» de cadàvers davant la situació de col·lapse que pateixen actualment els crematoris i serveis funeraris. L'empresa concessionària del Palau de Gel ha cedit les seves instal·lacions per poder mantenir-hi els cossos dels morts per Covid-19 fins que les funeràries puguin fer-se'n càrrec, segons va avançar, ahir, el diari digital El Español. Per altra banda, l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, va anunciar que la funerària municipal deixa de donar servei als morts per coronavirus perquè falta el material necessari –sobretot equips de protecció individuals (EPI)– per fer el servei.