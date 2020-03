Espanya demana ajuda a l'OTAN per respondre al coronavirus

Les Forces Armades estan desenvolupant una missió per protegir la població civil

L'OTAN ha rebut la sol·licitud de les Forces Armades espanyoles per rebre assistència internacional per fer front a la crisi ocasionada per la pandèmia del coronavirus.

Segons ha informat l'Aliança Atlàntica, el seu Centre de Coordinació de Resposta de Desastres (EADRCC, per les sigles en anglès) ha registrat aquest dimarts una sol·licitud de les Forces Armades espanyoles.

Per això, l'OTAN demana als socis internacionals que responguin a la petició del Ministeri de Defensa i facin arribar assistència humanitària per frenar el virus entre les unitats de militars i en la població civil en general. Les Forces Armades estan desenvolupant una missió per protegir la població civil i mitigar l'expansió del virus a Espanya.