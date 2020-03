Les exportacions gironines creixen un 13,9% gràcies als productes alimentaris

Les exportacions gironines al gener van créixer un 13,9% gràcies a la bona marxa dels productes alimentaris, begudes i tabac (les exportacions al sector van augmentar un 32% al gener). Pel que fa al conjunt de Catalunya, les exportacions van arribar als 5.873,3 milions d'euros, un 2,9% més respecte el mateix període de l'any passat. Segons les dades avançades pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme a partir de dades del departament de Duanes i de l'Agència Tributària, Catalunya representa el 25,4% de les exportacions totals espanyoles, que al gener van créixer un 2,7%.

En aquest sentit, la contribució del Principat al creixement de les exportacions de l'Estat al gener va ser de 0,7 punts. A Catalunya, l'increment més gran de les vendes a l'exterior va experimentar-lo el sector de l'alimentació i begudes, amb una taxa de creixement interanual del 8,6%, seguit de les manufactures de consum, amb una variació del 5,7%.

Els productes químics, que representen el 28,2% del total de les exportacions catalanes, van incrementar les seves vendes a l'exterior un 2,1% al gener, mentre que el sector de l'automoció –que representa el 13,2% de les exportacions catalanes- va registrar un creixement gairebé pla, del 0,2%. Les vendes de béns d'equip a l'estranger, en canvi, van experimentar una caiguda del 9,1%.



Caiguda a Tarragona

Per províncies, Barcelona va incrementar les seves exportacions un 4,6% interanual, sent els sectors automobilístic (+0,9%) i químic (+9,9%) els seus principals impulsors, mentre que a Lleida la taxa de variació interanual de les exportacions va ser del 8,2%, impulsada per les manufactures de consum (+23,2%). A Tarragona, en canvi, les exportacions van caure un 14% a causa d'una reducció en les vendes a l'exterior del sector químic (-29,1%).

Per destinacions, el 65,5% de les exportacions catalanes al gener van anar dirigides a la Unió Europea (UE). Els increments més destacats es van produir a països de la zona euro, on les exportacions van augmentar un 4,1%. A França, les vendes van registrar un creixement del 6,3%, mentre que la variació a Alemanya va ser del 5%.

Per altra banda, les exportacions a zones com el Regne Unit van caure un 7,9% al mes de gener, mentre que a Portugal el descens va ser del 2,9%. Paral·lelamet, fora del Vell Continent destaquen els increments registrats a la Xina (46,6%), Brasil (20%), Egipte (13%), Canadà (12,2%) i Singapur (9,8%).