Un home i una dona moren intoxicats després d'ingerir alcohol pur en una festa a Alacant

Els Bombers d'Alacant no van poder fer res per salvar la vida de la parella.

Els Bombers d'Alacant no van poder fer res per salvar la vida de la parella. Diario Información

La Policia Nacional investiga la mort de dues persones de 40 i 45 anys a causa d'una possible intoxicació per ingesta d'alcohol pur ahir a Alacant i l'ingrés hospitalari d'un jove pel mateix motiu, segons informa Diario Información. Les morts es van produir en l'interval de diverses hores en domicilis diferents, però tot apunta que les víctimes van ingerir l'alcohol en una festa celebrada el cap de setmana en una casa.

No ha transcendit si van prendre alcohol etílic de 70 o 96 graus o metílic, però sembla que el van barrejar amb refrescos. Les autòpsies es realitzaran presumiblement avui i aclariran les causes de tots dos morts, tot i que els resultats de les mostres que es demanen per enviar-les a Toxicologia encara trigaran més temps.

La primera de les morts s'ha donat cap a les dues de la tarda en un domicili situat a l'avinguda d'Elx a Alacant. El 112 va donar l'avís als serveis d'emergències després de rebre una trucada d'una persona. Al lloc es van presentar efectius sanitaris, Policia Local i Policia Nacional, però no es va poder fer res per salvar-li la vida a la víctima, un home de 40 anys que treballava cuidant gent gran a la casa on precisament va morir.

Mentre es realitzaven indagacions sobre aquesta mort, sobre les sis de la tard arribava un nou avís al 112 alertant d'una dona que s'estava ofegant i tenia convulsions. En aquest cas tampoc es va poder fer res per salvar-li la vida a la dona, de 45 anys.

No obstant això, la Policia Nacional va esbrinar que aquesta dona i l'anterior mort eren coneguts i que tots dos havien estat el cap de setmana amb altres persones en una festa en un domicili d'Alacant.

Així mateix, un familiar d'aquesta dona, de 28 anys, va estar també a la festa i va haver de ser hospitalitzat. El seu testimoni podria aclarir les circumstàncies que envolten les dues morts, encara que tot apunta que un cop van acabar les begudes que tenien van optar per barrejar alcohol pur amb refrescos.