Interior avisa d'un virus que ataca sistemes informàtics d'hospitals

El Ministeri de l'Interior alerta d'un virus denominat 'Netwalker' que ataca treballadors i organismes sanitaris i que pot arribar a inutilitzar els sistemes informàtics dels hospitals, el que tindria conseqüències "devastadores", avisa el govern espanyol. Es distribueix a través de correus electrònics sobre el coronavirus, precisament.

Interior diu que encara no s'ha distribuït de forma massiva a l'Estat. És per això que recomana l'adopció de mesures de seguretat per part dels treballadors de l'àmbit sanitari respecte a la gestió de correus electrònics que no provinguin de fonts fiables.