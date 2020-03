Itàlia viu el seu primer dia de confinament total amb polèmica

Des d'ahir, i amb un marge de 72 hores, és vigent a Itàlia el tancament de les activitats productives no essencials com a mesura per contenir el coronavirus, però els sindicats amenacen amb una vaga en considerar que són massa les empreses que quedaran encara obertes. Davant el continu creixement dels contagis al país, que ja freguen els 65.000 amb 6.077 morts, el Govern italià va anunciar dissabte un decret que determinava el tancament de les activitats productives no essencials com havien demanat en moltes regions davant el gran nombre de persones que encara circulaven per anar a treballar.

Després de les protestes dels empresaris, el Govern va donar 72 hores perquè el tancament de les fàbriques i la resta d'activitats sigui efectiu i permeti, per exemple, la distribució de la producció ja realitzada. Segons el decret, unes 80 àrees podran romandre obertes i el ministre de Desenvolupament Econòmic, Stefano Pattuanelli, va explicar que corresponen a prop del 35% de les activitats productives a Itàlia. No obstant això, la llista d'empreses obertes continua sent massa llarga per als sindicats, que van anunciar ahir que estan disposats a convocar vagues en aquells centres de treball on no es compleixin els paràmetres de seguretat o fins i tot van amenaçar amb una «vaga general».