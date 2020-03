Johnson cedeix i ordena el confinament

El primer ministre britànic, Boris Johnson, va ordenar aquest dilluns el confinament obligatori dels britànics a casa durant almenys tres setmanes per intentar frenar l'expansió del nou coronavirus.

Només es permetrà sortir al carrer per anar a comprar, fer una activitat d'exercici al dia (córrer, caminar o anar en bicicleta), per raons mèdiques o per tenir cura de persones vulnerables, així com per anar a la feina, en cas d'"absoluta necessitat", ha indicat el cap de Govern.

Des d'aquesta nit, la policia imposarà sancions als que incompleixin les mesures anunciades, ha precisat Johnson en un discurs des de la seva residència oficial de Downing Street.

L'Executiu britànic s'havia limitat fins ara a recomanar als ciutadans que mantinguessin el "distanciament social" i havia decretat el tancament de pubs, restaurants i altres locals d'oci.



Només venda de productes essencials

Ara, en canvi, tots els comerços que no venguin productes essencials, com botigues de roba i electrònica, així com espais religiosos, han de mantenir les portes tancades. Se suspenen així mateix tots els esdeveniments socials i cerimònies, inclosos casaments i batejos, a excepció dels funerals.

Els parcs continuaran oberts per permetre l'exercici a l'aire lliure, tot i que les forces de seguretat dispersaran qualsevol reunió de més de dues persones que no visquin en el mateix domicili.

L'enduriment de les mesures al Regne Unit s'ha dut a terme després que aquest dilluns es detectessin 967 nous casos de COVID-19 al país i els morts s'elevessin a 335, 54 més que ahir.

"Sense un enorme esforç nacional per detenir l'avanç d'aquest virus arribaria una situació a la qual cap sistema sanitari de el món podria fer front. Perquè no hi hauria prou respiradors, llits de cures intensives, metges, ni infermeres", va afirmar Johnson.

"Com hem vist en altres llocs, en països que també compten amb fantàstics sistemes sanitaris, aquest és el moment realment perillós", ha afegit.



Un camí per davant "dur"

El Govern analitzarà l'avanç de virus d'aquí a tres setmanes i "relaxarà" les mesures si es donen les condicions adequades. "De moment, no hi ha opcions senzilles. El camí per davant és dur, i és cert que moltes vides es van tristament a perdre", va dir Johnson.

Abans de l'discurs de el cap de l'Executiu, el ministre d'Exteriors, Dominic Raab, va instar a tots els turistes britànics i "viatgers de curta durada" a l'estranger a que tornin a Regne Unit immediatament "mentre encara hi ha disponibles vols comercials".

"Alguns turistes britànics en altres països ja estan trobant dificultats per tornar a Regne Unit a causa de les restriccions internacionals", va advertir Raab, que va alertar que moltes aerolínies estan suspenent vols i nombrosos aeroports a tot el món estan tancant, "alguns d'ells sense previ avís "