Junqueras i Romeva recusen els dotze magistrats del TC per «parcialitat»

Oriol Junqueras i Raül Romeva han recusat els dotze magistrats del Tribunal Constitucional per suposada «parcialitat». Segons va avançar TV3, els dos líders independentistes acusen el tribunal de ser «parcial» perquè tots els seus membres han participat en decisions sobre el procés. Els posicionaments als que es fa referència són la invalidació de decrets, lleis i resolucions vinculades al procés; la investigació per desobediència dels líders independentistes, i l'admissió a tràmit d'alguns recursos com a maniobra per no «internacionalitzar» la causa.