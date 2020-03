L'Exèrcit troba cadàvers d'ancians abandonats en llits de residències de gent gran

Membres de les Forces Armades van trobar almenys dos casos d'ancians morts en els seus llits de centres geriàtrics, van confirmar fonts militars a l'agència Europa Press. Segons va avançar la Cadena SER, però, l'escena dantesca d'ancians i cadàvers compartint el mateix sostre ha tingut lloc a «diverses residències de diversos punts del país», una situació amb què s'han trobat les forces militars durant el reforç de les tasques de desinfecció de les últimes hores.

«L'Exèrcit ha pogut veure ancians, gent gran, absolutament abandonats, si no morts, en els seus llits», va lamentar, ahir, la ministra de Defensa, Margarita Robles, en declaracions a Telecinco. Si bé va assegurar que la situació general a les residències de gent gran és bona, Robles va enviar un «missatge molt contundent» davant de les situacions d'abandonament i va advertir que seran «absolutament implacables i contundents» amb aquestes accions. Unes escenes «duríssimes», segons van qualificar a la Cadena SER fonts militars, on hi havia «ancians morts als seus llits i el personal desaparegut». En les últimes 48 hores, l'Exèrcit ha reforçat les tasques especials de desinfecció en residències de gent gran, com a part de l'operació Balmis de lluita contra el coronavirus. El cap d'Estat Major de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Villarroya, va assenyalar que aquest dilluns la seva tasca s'estenia a un total de 73 residències d'ancians en tot el país.

Comissions Obreres (CCOO) atribueix la presència de cadàvers de les residències a la saturació de les funeràries i va demanar al Ministeri de Sanitat que actuï, ja que aquesta situació dels geriàtrics ja havia estat denunciada fa «diversos dies» per part del sindicat. El problema, assenyalen, és que la quantitat de morts per l'epidèmia té les cambres frigorífiques completes i les funeràries, en la seva majoria «petites», no tenen la capacitat per poder-los traslladar als dipòsits. Aviat, diuen, tampoc tindran capacitat els cementiris i crematoris.