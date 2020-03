Modifiquen màscares de busseig del Decathlon per fabricar nous respiradors

Itàlia segueix sent de llarg el país més afectat del món per la pandèmia del coronavirus. Els infectats pel virus no deixen de créixer i l'escassetat de material sanitari ha posat contra les cordes un personal sanitari que està desbordat des de fa setmanes. Un dels materials que més falta per tractar els malalts són els respiradors.

Per pal·liar aquesta deficiència, un metge de Llombardia i una empresa especialitzada en innovació han aconseguit convertir màscares de busseig que es venen a Decathlon en respiradors que es poden connectar a diversos pacients al mateix temps, mantenint-los així amb vida.

El doctor Renato Favero, especialista de l'Hospital de Gardone Val Trompia (a la província de Brescia), ha trobat la manera d'adaptar les màscares de busseig Easybreath per convertir-les en uns respiradors fàcils de fabricar amb la impressió 3D. En col·laboració amb Cristian Fracassi, CEO de la companyia Isinnova, Favero i el seu equip han connectat les màscares amb una vàlvula 3D al respirador.

Aquesta innovació podria salvar moltes vides al país transalpí i a la resta del món, atès que els seus creadors han compartit la idea perquè qualsevol hospital sigui capaç d'aconseguir aquests nous respiradors múltiples gràcies a les noves tecnologies.