Mor el primer pres amb coronavirus

Una dona de 78 anys d'origen llatinoamericà és el primer pres que mor a Espanya afectat per coronavirus, després de ser evacuada el passat dia 20 a l'hospital d'Arganda de Rei (Madrid), mentre que 38 funcionaris de presons han donat positiu a l'COVID-19 .

Així ho han indicat aquest dimarts fonts d'Institucions Penitenciàries, que han precisat que avui el centre sanitari ha comunicat la mort de la dona, que patia diverses patologies prèvies i estava ingressada a la presó madrilenya d'Estremera. Precisament d'aquesta presó procedeixen els altres dos reclusos ingressats en aquest hospital, també afectats pel coronavirus.

Un altre intern, que compleix condemna a la presó de Zaballa, a Àlaba, és el quart pres d'una població de 50.800 que ha contret el virus, però ja ha estat donat d'alta, segons les mateixes fonts.

Un total de 38 treballadors d'Institucions Penitenciàries han donat positiu a l'COVID-19, mentre que 225 estan en observació mèdica o en quarantena, la mateixa situació en què es troben 125 presos. De moment, segons es desprèn de les dades, el coronavirus està afectant en menor mesura a les persones preses que als treballadors de Presons.

Institucions Penitenciàries ha aplicat diverses mesures per a la contenció de la malaltia, entre elles la restricció de les visites als interns i les sortides d'aquests per permisos, alhora que ha augmentat, per compensar-los, el nombre de trucades telefòniques a les quals tenen dret.