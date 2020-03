Corinna va transferir als Estats Units 39 milions de la donació de Joan Carles I

Corinna Larsen hauria transferit entre els anys 2016 i 2017 39 milions d'euros de la presumpta donació que li va fer el rei Joan Carles I, que en total era de 65 milions, a un compte seu del Fieldpoint Private Bank dels Estats Units, segons els informes que la Fiscalia suïssa ha enviat a l'espanyola. En la informació que avançava ahir El País, es detalla com el fiscal de Ginebra que investiga un cas de «blanqueig agreujat» per les suposades comissions per la construcció de l'AVE a la Meca, Yves Bertossa, hauria fet arribat al jutge espanyol Manuel García Castellón detalls de les transferències des d'una societat «offshore» de Joan Carles I (Fundació Lucum) a una societat de Corinna Larsen (Siam Partner). Una primera transferència d'1.242.356 euros estaria datada el maig del 2009 i, cinc mesos després, n'hi haurien hagut dues més de 324.000 i 150.000 euros.

En la mateixa informació s'explica que Corinna Larsen (abans Corinna zu Sayn-Wittgenstein) va utilitzar part d'aquests diners per comprar i reformar dues propietats a l'estació d'esquí suïssa de Villars-sud-Ollonn i una casa valorada en 5,4 milions d'euros a Londres. La Fiscalia suïssa hauria aconseguit aquests detalls després de dos registres als despatxos d'un advocat (Dante Canonica) i d'un gestor de fons (Arturo Fasana) que eren els encarregats d'administrar la fundació Lucum, domiciliada a Panamà, i que tenia com a primer beneficiari Joan Carles I. Una fundació que va obrir un compte a la banca privada Mirabaud al qual l'agost del 2008 es van traspassar els 65 milions d'euros procedents de la casa reial de l'Aràbia Saudita. Uns diners que, presumptament, correspondrien a les comissions pagades al rei emèrit per la construcció de l'AVE a la Meca. Lucum va tancar el compte l'any 2012, coincidint amb l'enduriment de la normativa bancària a Suïssa.

La sortida a la llum de les investigacions del fiscal Yves Bertossa obligarà ara la Fiscalia Anticorrupció espanyola a moure fitxa. Des de Madrid s'havia dit que estaven a l'espera que els enviés tota la documentació sobre les presumptes comissions pagades per l'obra de l'AVE a la Meca per decidir si posa les seves pròpies diligències en mans d'un jutge. Una documentació que, segons El País, ja estaria en mans del jutge Manuel García Castellón.

En tot cas, a Madrid, la Fiscalia Anticorrupció no dirigeix les seves perquisicions secretes contra el rei emèrit, ja que en el moment dels fets era cap de l'Estat i, per tant, tenia inviolabilitat, sinó contra els autors de les presumptes comissions o suposats testaferros. Per això, l'advocat designat per Joan Carles I per representar-lo, Javier Sánchez-Junco, no hauria de personar-se en aquestes diligències en cas que es judicialitzin.