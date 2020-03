Denunciat un home que llogava a la Corunya gossos per treure'ls a passejar durant l'estat d'alarma

El Servei de Protecció a la Natura (Seprona) de la Comandància de la Corunya, després de tenir coneixement que una persona anunciava en xarxes socials un servei de lloguer dels seus gossos per treure'ls a passejar a la ciutat durant el confinament decretat per l'estat d'alarma, ha procedit a la seva identificació i posterior tramitació de les corresponents denúncies. Podria rebre una sanció d'entre 500 i 5000 euros.

Segons ha informat l'Institut Armat, també va comunicar al denunciat que "havia de cessar immediatament l'activitat" per, han matisat les mateixes fonts, "fomentar que els possibles clients se saltessin la limitació de llibertat de circulació de persones, disposada per l'estat d'alarma ".

El presumpte autor dels fets no té "qualsevol tipus de registre o autorització com a nucli zoològic" per dedicar-se a l'activitat relacionada amb la cria i cessió temporal d'animals de companyia, matisa la Benemèrita, "estant prohibida la cessió o donació ambulant d'aquests animals, segons el que disposa la Llei 4/2017 de protecció i benestar animal de companyia a Galícia ".

Després de l'actuació policial, aquesta mateixa persona va tornar a publicar dos anuncis similars, de manera que es va interposar de nou acta de denúncia que, han indicat les mateixes fonts, "es remetran a la Subdelegació de Govern de La Corunya per incompliment de l'estat d'alarma a la Conselleria del Medi Ambient de la Xunta per incomplir la normativa de benestar animal".

Fonts de l'Institut Armat han puntualitzat que per incomplir l'estat d'alarma la sanció dependrà de la Delegació de Govern i per infracció greu a la protecció d'animals de companyia, delicte recollit en la normativa autonòmica, se li pot imposar una multa de 500 a 5.000 euros .