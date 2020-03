Denuncien una octogenària per portar "speed per a la neta", saltar-se el confinament i fer actes obscens als agents

La Policia Foral de Navarrra va denunciar dimarts una dona de 80 anys de Villafranca que es va saltar el confinament per portar "speed per a la néta" tal com ella mateixa els va explicar. A més, quan li van recriminar, va realitzar actes obscens als agents.



La dona anava caminant pel carrer. La van aturar per veure si s'estava saltant el confinament. Ella va respondre "estic aquí, guardant l'speed a la meva neta".



Els agents van requisar-li la droga i van interposar la denúncia per "tinença de substàncies estupefaents".



Va ser llavors, com han difòs des de la pròpia policia per xarxes, quan la dona es va seure i es va aixecar la faldilla deixant les parts íntimes al descobert.



Octogenaria en #Villafranca ...

Tres denuncias: 1-movilidad ilegal, 2-actos obscenos y 3-con speed "para la nieta" ?????



Esta profesión es admirable, siempre hay algo más... pic.twitter.com/xGa9SvY5Bd — Policía Foral - Foruzaingoa (@policiaforal_na) March 25, 2020