Espanya registra més de 500 morts en 24 hores i ja se superen els 41.000 infectats

Espanya va registrar ahir més de 500 morts en un sol dia per l'epidèmia del coronavirus, que ja ha contagiat més de 41.000 persones, en una escalada que les autoritats sanitàries, que han decidit traslladar recursos d'altres comunitats a Madrid, relacionen encara amb les jornades anteriors a la declaració de l'estat d'alarma. A l'hora de tancar aquesta edició s'havien registrat ja 2.696 morts, 514 més, amb un augment del 23,5 per cent, i més de 41.000 contagis, en sumar més de 7.000 nous positius, fet que suposa un increment del 19,8 per cent, que trenca la tendència estable de dilluns.

Unes 3.800 persones han rebut l'alta i 22.762 segueixen hospitalitzades, de les quals 2.636 romanen a les Unitats de Cures Intensives (UCI), 282 més que dilluns, fet que suposa una pujada de l'11,9%, lleugerament a la baixa per segon dia.

El director del Centre d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, va destacar que les dades que es notifiquen diàriament tenen un «retard clar», en alguns casos d'entre 7 i 10 dies, per afegir que esperen que amb les mesures de confinament adoptades s'arribi aviat al màxim per iniciar el descens.

En la seva habitual compareixença, Simón va informar que la gran majoria dels nous casos es van registrar a la Comunitat de Madrid (on es comptabilitzen 12.352) i Catalunya (9.937), tot i que hi ha altres autonomies amb augments «significatius», com Castella-la Manxa (2.465).

Amb els centres hospitalaris madrilenys desbordats, quelcom que ha obligat a posar en marxa un gegantesc hospital de campanya a les instal·lacions de la Fira de Madrid, el personal sanitari segueix sumant baixes a gran velocitat amb 5.400 contagiats, segons Sanitat, que va admtre que aquest fet es deu en part a l'escassetat d'equips de protecció.



L'opció de la cloroquina

En un altre ordre de coses, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va informar que la cloroquina, medicament que generalment s'utilitza per tractar la malària, és una de les opcions que s'analitzen per mirar de trobar un possible tractament al COVID-19.