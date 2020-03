Un jutge obre diligències contra el delegat del govern espanyol a Madrid per no haver prohibit el 8-M

La titular del jutjat d'instrucció 51 de Madrid ha obert diligències prèvies contra el delegat del govern espanyol a Madrid per un presumpte delicte de prevaricació administrativa i per lesions per imprudència professional per haver permès la manifestació del 8-M. La decisió arriba arran de la denúncia d'un particular contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i tots els delegats del govern a les diferents comunitats autònomes per no haver prohibit concentracions multitudinàries entre el 5 i el 14 de març tot i la recomanació del Centre Europeu per al control i prevenció de malalties, el 2 de març.

El jutjat només ha incoat diligències contra el delegat perquè és l'únic sobre el qual té competències i insta al denunciant que, si ho considera oportú, traslladi la denúncia als organismes competents. En el cas de Sánchez, davant de la Sala Segona del Suprem i pel que fa a la resta de delegats, als òrgans judicials de les seves comunitats.

La jutgessa també ha acordat ordenar diverses diligències d'investigació a la Guàrdia Civil i al metge forense, tot i que adverteix que no són «urgents» i s'hauran de practicar quan la situació ho permeti depenent de l'evolució de l'estat d'alarma.

A la interlocutòria, el denunciant assegura que des que es va emetre l'informe del Centre Europeu, a Madrid es va produir 77 reunions multitudinàries i també fa referència als que es van fer el 8 març a la capital espanyola. El titular del jutjat es declara competent per investigar el delegat de Madrid, José Manuel Franco Pardo i detalla que, tot i que el dret a manifestació està recollit a la Constitució espanyol, la carta magna estableix certes limitacions.

En aquest sentit, detalla que tot i que es contempli l'Administració pública competent «pot adoptar les mesures necessàries per assegurar l'exercici del dret i l'adequada protecció dels bens i drets de tercers que es vegin afectats».

«En conclusió, si en el moment de la decisió governativa –en aquell moment, no a posteriori- es tenien suficients dades, es podia legalment prohibir la manifestació per raons sanitàries», relata la interlocutòria. La jutgessa admet que en aquesta fase inicial no se sap si el delegat del govern va rebre oficialment el document del centre europeu o si va rebre alguna ordre de no prohibir-la però diu que, malgrat això, cal obrir diligències per aclarir-ho.

Entre les diligències d'investigació que ordena practicar, insta al metge forense que emeti un informe que determini si les manifestacions que van tenir lloc a la capital entre el 5 i el 14 de març van ser susceptibles de «provocar un risc evident per a la vida i la integritat física de les persones» i si, en cas afirmatiu, «aquesta circumstància era científicament notòria amb caràcter previ a la celebració».

També demana que concreti si hi ha dades que evidenciïn que aquest dany es va materialitzar. I cita «l'índex de personalitat rellevant» que van acudir-hi i que han resultat infectades per la covid-19.

A la Guàrdia Civil, li ordena que elabori un atestat per determinar si la Delegació del Govern va rebre oficialment l'informe i determini si les autoritats espanyoles van emetre recomanacions sanitàries a la delegació en relació a les manifestacions programades. També demana que s'aportin els expedients administratius tramitats per la delegació relacionades amb la convocatòries i si es va fer alguna advertència als assistents dels riscos d'anar-hi, entre d'altres.