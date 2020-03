L'Executiu posa en marxa una «indústria de guerra» contra el virus

El Govern posa en marxa a la indústria espanyola per lluitar contra el covid-19 davant la falta de màscares, bates, respiradors o gels desinfectants. Pel que fonts de l'Executiu qualifiquen "d'operació d'Estat", el Ministeri d'Indústria ha posat fil a l'agulla a les principals associacions de productors per "reorientar" la seva activitat manufacturera a la fabricació "a gran escala" de material sanitari.

Així ho va revelar ahir la mateixa ministra Reyes Maroto, després de reunir-se dilluns amb onze associacions industrials. En una videoconferència, la patronal digital (Ametic), la de l'automoció (Anfac), la paperera (Aspapel), la farmacèutica (Farmaindustria), la de tall i confecció (Fedecon), la química (Feique), la de la tecnologia sanitària (Fenin), la de la indústria alimentària (FIAB), la cimentera (Oficemen), la dels béns d'equip (Sercobe) i la de components (Sernauto), així com les seccions industrials d'UGT i CCOO, van expressar la seva «compromís »en aquesta "gran missió de lluita contra el coronavirus".

Tots els col·lectius que treballen exposats a virus reclamen l'escassetat de material homologat, inclòs el personal sanitari que suma més de 4.000 contagiats. Molts països competeixen en el comerç mundial per la compra dels mateixos productes en un mateix mercat, el xinès. L'especulació, la manca d'homologació, la baixa qualitat, els llargs processos burocràtics en la compra de productes a la Xina no han deixat altra opció a l'executiu d'apostar per la fabricació 'made in Spain'.

"L'autoabastiment és el que ens garantirà tenir aquests productes durant aquestes setmanes i mesos", va advertir ahir el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en la roda de premsa posterior a Consell de Ministres. El ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, en coordinació amb Sanitat, ha liderat aquesta iniciativa que busca fabricar tot el material necessari en territori nacional per aconseguir no només als professionals més exposats, sinó al conjunt dels 47 milions d'espanyols.

D'una banda, aquelles empreses especialitzades en control sanitari que fabriquen habitualment aquest tipus de material, com Hersill o Temel, augmentaran la seva producció. I, d'altra, la resta de sectors industrials, que res tenen a veure amb l'àmbit sanitari, se sumaran a la idea d'autoabastiment adaptant els seus processos a les homologacions pertinents.



Gran volum

Un exemple és la fabricació de bates sol ús per part de fabricant de components de cotxes Antolín o la creació de màscares higièniques i bates en fàbriques tèxtils (Fedecom). També, el desenvolupament de gels desinfectants en empreses de cosmètica, perfums o begudes espirituoses o l'adaptació de la producció mitjançant impressió 3D com el cas del Consorci Zona Franca SEAT-HP-Leitat. Una altra mostra, l'eliminació de residus que genera la indústria sanitària per part de sector del ciment.

Es tracta de fabricar productes homologats per les autoritats sanitàries i fer-ho en grans volums de producció, segons coincideixen fonts de la reunió. "Parlem d'una indústria de guerra que canvia els seus processos productius per sortir d'aquesta crisi", va resumir Maroto. En línia amb la vicepresidenta Nadia Calviño, que dilluns va descartar el tancament total de l'activitat econòmica, Maroto va qualificar a la indústria com "indispensable en aquests moments".

"És fonamental tenir una reserva estratègica d'aquest tipus de productes de cara al futur", va afegir. A més de la importància per al país, a futur, l'adaptació d'aquestes línies de producció podrien servir per proveir a altres països que van amb més retard en la lluita contra el coronavirus, com és el cas de tot Llatinoamèrica.



Multinacionals de l'Ibex 35

Però no només la indústria ha sortit a el crit d'auxili de l'Executiu. També les grans empreses de l'Ibex-35 han posat en funcionament tota la seva artilleria per tal de desencallar les compres de material a la Xina. BBVA, Iberdrola, Inditex, Santander i Telefónica han acordat posar tota la seva logística i capacitat de negociació per a adquirir material i donar-lo a l'Estat, segons fonts empresarials.

Les oficines comercials d'Espanya a l'exterior (ICEX) porten deu dies, des que es va iniciar la pandèmia, posant-se en contacte amb els proveïdors de materials de país asiàtic però el procés està sent complicat. Fonts de l'Executiu adverteixen sobre la dificultat d'identificar proveïdors "fiables", així com de l'elevada burocràcia a la qual està sotmesa Govern en els processos de compra.

El procediment de les multinacionals és molt més àgil per fer adquisicions immediates, com és necessari en una situació d'emergència, de manera que aquestes cinc empreses han decidit coordinar-se per veure com pot ser més útil en la seva aportació de proveïdors i recursos, en connexió amb la logística d'Inditex que és qui té canal directe amb la Xina.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus