El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, espera que l'11 d'abril es puguin aixecar "algunes mesures" i ha considerat "prematur" dir si s'hauran d'allargar més enllà d'aquesta data. En una entrevista a Antena 3, el ministre ha assegurat que les decisions es prendran sempre tenint en compte la salut pública. Segons Grande-Marlaska, aproximadament a finals d'aquesta setmana i principis de la que ve es podran treure conclusions sobre l'eficàcia de les mesures que es van començar a aplicar el 15 d'abril per combatre la propagació del coronavirus. D'altra banda, ha assegurat que s'han detingut 150 persones en una operació internacional per falsificació de medicaments.

Pel que fa als tres pacients amb coronavirus que van fugir de l'hospital, el ministre ha explicat que traslladaran aquests casos a la Fiscalia perquè determini si hi ha causa penal. "Farem el possible perquè la responsabilitat sigui la màxima. És una conducta greu per la seva insolidaritat, perquè eren coneixedors que eren portadors del virus", ha afegit.El ministre ha lamentat que algunes persones intentin aprofitar la "situació de vulnerabilitat" de les persones per cometre estafes o falsificació de medicaments relacionats amb la covid-19. En aquest sentit, ha explicat que fa poc hi ha hagut una operació d'Interpol a nivell internacional, amb participació d'Espanya, que ha acabat amb 150 detinguts per falsificació de medicaments. A més, s'han detingut gairebé miler de persones a l'Estat per saltar-se les mesures de confinament.