Els morts als Estats Units es disparen i superen els 500

Les autoritats estatals dels Estats Units van informar de més de 100 morts pel coronavirus en les últimes hores, de manera que ja són 520 els morts per la malaltia, segons el balanç recopilat per la CNN. A més, el vicepresident nord-americà, Mike Pence, va confirmar que més de 41.000 proves van donar positiu al país, encara per sota dels 46.481 positius que recull la Universitat Johns Hopkins. Encapçala la llista d'estats amb més morts el de Nova York, amb 157 morts i més de 20.000 contagiats.

La pandèmia del coronavirus ha provocat ja més de 395.647 contagis i 17.241 morts, amb els Estats Units situats com el tercer país més afectat i amb Espanya en quarta posició, amb 39.673 positius, 2.696 morts i 3.794 persones recuperades. Xina continua sent el país més afectat, amb 81.588 persones contagiades, 3.281 víctimes mortals i 73.279 persones curades. Itàlia continua en segona posició, amb 63.927 contagis, 6.077 víctimes mortals i 7.432 persones recuperades. Aquests quatre països sumen més de la meitat del total de persones contagiades amb el virus a tot el món, segons el balanç global actualitzat ahir a les 15.30 hores per la Universitat Johns Hopkins.

Alemanya és el cinquè país més afectat, amb 30.150 casos, 132 morts i 749 persones donades d'alta. Iran va a continuació, amb 24.811 positius, 1.934 morts i 8.913 persones recuperades. França acumula un total de 20.149 casos de coronavirus, amb 862 víctimes mortals i 2.207 persones recuperades, seguida per Suïssa, que ha avançat aquest dimarts a Corea del Sud en comptabilitzar 9.117 persones contagiades i 122 morts.

Corea del Sud, que durant diverses setmanes va arribar a ser el país amb més contagis del món després de la Xina, es queda com el novè país més afectat per la pandèmia, amb 9.037 positius, 120 morts i 3.507 persones curades. Per últim, el Regne Unit se situa com a desè país amb més positius, amb 6.733 persones contagiades i 336 morts.