La Selectivitat se celebrarà aquest curs entre el 22 de juny i el 10 de juliol

La prova d'accés a la Universitat (EBAU) se celebrarà aquest curs entre el 22 de juny i el 10 de juliol en la seva convocatòria ordinària i abans de l'10 de setembre a l'extraordinària i, a més, es cancel·len les proves de diagnòstic a Primària i Secundària.

Ho ha aprovat aquest dimecres la ministra d'Educació, Isabel Celaá, al costat dels consellers autonòmics del ram en Conferència Sectorial telemàtica, on s'ha acordat que "el model d'examen s'ha d'ajustar a l'excepcionalitat" que suposa l'actual estat d'alarma per no perjudicar l'alumnat.

Així ho explica Educació en una nota, on també s'ha informat que se suspenen les proves d'avaluació diagnòstica, que actualment la Lomce fixa per tercer i sisè de Primària i quart de l'ESO.

Abans que sorgís la crisi del coronavirus estava previst que aquest curs l'EBAU (en algunes comunitats es denomina EVAU) s'havia de celebrar abans del 18 de juny i les proves extraordinàries, és a dir la segona oportunitat per aprovar, abans del 10 de juliol o del 16 de setembre, depenent si se celebra en un mes o en un altre en les diferents autonomies.

Tant el ministeri com les universitats i les comunitats són "conscients de la dificultat" que està suposant per al professorat de segon de Batxillerat i, "especialment", per als alumnes d'aquest curs la suspensió de les classes presencials, ha destacat la nota del departament que dirigeix ??Celaá.

Per això, perquè la prova d'accés a la Universitat es produeixi en termes "d'equitat i justícia", s'ha acordat modificar el model i el contingut perquè els estudiants no es vegin perjudicats per no haver treballat a classe algun bloc o contingut d'alguna matèria.

Les classificacions de l'EBAU s'hauran de publicar abans del 17 de juliol per a la convocatòria ordinària i abans de el 18 de setembre en el cas de l'extraordinària.

L'assignació definitiva de places no es podrà realitzar abans del 25 de setembre.

A la reunió també s'han aprovat les mesures acordades ahir dimarts a la Comissió de Formació Professional, com és flexibilitzar les pràctiques en el centre de treball per a superar el curs, ampliant el període establert en el calendari escolar.

Aquesta mesura s'ha de coordinar amb les dates de l'EBAU per permetre que tots els estudiants que així ho desitgin puguin presentar-se a aquesta prova per accedir a la Universitat.