La UE accepta negociar l'ingrés de Macedònia i Albània

Els 27 països de la Unió Europea han acceptat negociar amb Albània i Macedònia del Nord el seu ingrés al club comunitari, després de dissipar les reticències d'alguns Estats membres, liderats per França, encara que no han marcat cap calendari per arrencar el procés. En una decisió consensuada en les reunions d'ambaixadors i ratificada ahir al Consell d'Afers Generals, la UE ha acceptat desbloquejar l'inici de les converses. «És un primer pas», deien fonts diplomàtiques, que alertaven que encara falta un acord a 27, aquesta setmana, per a una comunicació formal als països candidats.