Wuhan aixecarà la seva quarantena el 8 d'abril

La ciutat de Wuhan, capital de la província de Hubei, on va començar a propagar-se massivament el brot del coronavirus, aixecarà el 8 d'abril la quarantena que va imposar als seus habitants el passat 23 de gener, segons van anunciar ahir les autoritats municipals. Així mateix, la resta de les ciutats de Hubei aixecaran les restriccions de viatge a partir d'avui, segos va informar l'agència estatal Xinhua.

Els habitants de Wuhan podran abandonar la ciutat si obtenen un codi QR de salut verd, la qual cosa implica que la persona en qüestió no ha mantingut contactes amb cap contagiat o sospitós de tenir la malaltia. El passat 23 de gener el Govern de Wuhan va imposar restriccions de trànsit així com la suspensió del transport públic i de tots els vols i trens de sortida, obligant al confinament de facto dels 11 milions d'habitants de la ciutat.

Fins aquest dia, el coronavirus havia causat 17 morts i afectat 444 persones a la ciutat centreoriental xinesa. Segons l'últim recompte fet públic ahir, 2.524 persones han mort fins ara a Wuhan, mentre que al total de la província de Hubei sumen 3.160 els morts.

Les autoritats locals havien anunciat prèviament que prendrien mesures «progressives» per anar aixecant les restriccions a la ciutat, que no va sumar nous casos confirmats de COVID-19 durant cinc dies consecutius fins al 22 de març. No obstant això, Wuhan va comptabilitzar en l'últim recompte fet públic ahir un cas local de virus. La ciutat registra fins ara 50.006 casos confirmats.

D'altra banda, el nombre total d'infectats diagnosticats a tota la Xina des de l'inici de la pandèmia és de 81.171, entre els quals han mort 3.277 persones. També s'han donat d'alta 73.159 persones després d'haver superat amb èxit la malaltia.

Mentrestant, els contagiats «actius» al país asiàtic ja estan per sota del llistó dels 5.000: els comptes de la Comissió Nacional de Sanitat sumen 4.735, dels quals 1.573 romanen en estat greu (1.527 d'ells, a Wuhan). Fins a la data s'ha realitzat seguiment mèdic a 691.185 contactes propers amb infectats, dels quals 12.077 continuen en observació, i d'ells, 132 serien casos sospitosos d'haver-se contagiat del coronavirus SARS-CoV-2. La prioritat del Govern xinès és ara «protegir-se contra la importació» de contagis des d'altres països: fins al moment, el país asiàtic ha confirmat 427 casos importats de l'exterior. El passat 12 de març, el pic de transmissions havia arribat a la seva fi al país, tot i que des de llavors l'estadística l'han protagonitzat els anomenats casos «importats».