Un capellà dóna la benedicció des de la teulada de l'església en un poble de Càceres

Un senyor amb una sotana blanca passeja per la teulada de l'església de Nuestra Señora de la Asunción de Arroyo de la Luz, a Càceres. No és una al·lucinació, és el rector de la localitat, Juan Manuel García, que va decidir pujar al lloc més alt per beneir el poble davant la situació que està vivint per la pandèmia del coronavirus: és el principal focus de contagis a la regió.

Conscient d'aquesta situació el sacerdot va decidir pujar a la teulada de l'església per realitzar una benedicció amb el Santíssim, en la qual va demanar per aquesta localitat de Càceres, per la seva residència de gent gran i per altres llocs afectats com Santiago d'Alcántara i els hospitals de la capital. A la gent del poble no la va agafar d'imprevist, ja que ell mateix ho havia anunciat dimarts a la missa de la novena que retransmet cada jornada a través d'internet. «Sona a acudit però no ho és, si tota la novena hem introduït al senyor a casa nostra ara anem a fer-ho des de la teulada», els va dir als seus fidels.

I així va ser, a les dotze en punt del migdia es va dirigir a la teulada, amb la seva sotana blanca i amb la seva càmera i micròfon de corbata per gravar-ho tot i poder-ho retransmetre. «Pujar a la teulada és molt fàcil perquè tenim unes escales i hi ha un passadís amunt, no fa por», va dir després. Ja és un experimentat. No és la primera vegada que decideix donar les benediccions des de la teulada, encara que aquesta va ser diferent, primer pel motiu (es fa enmig d'una pandèmia que té al seu poble confinat i espantat) i segon perquè ho va fer vestit amb la sotana i al costat del Santíssim.

«En realitat el que he fet és un acte litúrgic a la teulada. Els italians sortien amb el Santíssim pels carrers i em vaig dir, per què no fer-ho nosaltres també», va afirmar. La gesta va ser vista per la majoria dels veïns, que intentaven seguir les benediccions del seu rector des de les finestres. Està sent un gran suport per a tota la localitat en aquests moments difícils. Són molts els que ja estan agraint aquest gest a través de les xarxes socials