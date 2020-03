El PSOE tornaria a guanyar i Vox passaria a ser la tercera força

El resultat de l'enquesta del CIS pel que fa a unes possibles elecions espanyoles és que continua donant com a clar guanyador el PSOE de Pedro Sánchez, amb un 31,9% de la intenció de vot (un punt més que al febrer). En les últimes eleccions, les del passat 10 de novembre, els socialistes van obtenir un 28% dels sufragis. En segon lloc quedaria el PP, amb un 19,6% (0,7 punts més que al febrer). El gran perjudicat d'aquest baròmetre seria Unides Podem, de Pablo Iglesias, que cauria del 13,6% al 12,9% i seria superat per Vox com a tercera força política. La formació de Santiago Abascal pujaria del 13,4% al 14,8%. L'enquesta es va realitzar abans de decretar-se l'estat d'alarma pel covid-19.