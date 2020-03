Espanya va comprar els tests imprecisos a una empresa sense llicència

L'ambaixada de la Xina a Espanya s'ha desmarcat dels tests ràpids de coronavirus que no funcionen correctament. A través d'un missatge a Twitter, assegura que l'empresa Bioeasy, d'on provenen els tests fallits, no té llicència oficial per vendre els seus productes. Així s'ha pronunciat després que 'El País' hagi publicat aquest dijous que laboratoris de microbiologia d'hospitals han constatat que les noves proves ràpides de Bioeasy no detecten els casos positius com ho haurien de fer. La Xina aclareix que la recent compra de material sanitari del govern espanyol encara no ha sortit del país asiàtic. Així doncs, els tests comprats a Bioeasy són anteriors a l'última compra.

Segons el comunicat de l'ambaixada, el Ministeri de Comerç xinès va oferir a Espanya una llista de proveïdors classificats, en la qual l'empresa Shenzhen Bioeasy Biotechnology no hi apareix perquè no ha aconseguit encara la llicència oficial de l'Administració Nacional de Productes Mèdics per vendre els seus productes. A més, afegeix que l'última compra del govern espanyol està en curs i que el material encara no ha sortit de la Xina. Així mateix, asseguren que les donacions que ha fet el govern xinès i el grup Alibaba no inclouen productes subministrats per Bioeasy.

Segons la informació de 'El País', els tests ràpids d'aquesta empresa xinesa tenen una sensibilitat del 30% quan haurien de superar el 80%. La conclusió dels experts és que s'haurà de continuar utilitzant la prova actual i així ho han comunicat a l'Institut de Salut Carles III, que depèn del Ministeri de Sanitat.

Per la seva banda, la ministra de Sanitat, Arancha González Laya, ha evitat comentar la informació d'El País però ha assegurat que el material que el govern espanyol ha comprat per valor de 432 milions a la Xina sí que té "garantia de qualitat". En declaracions a Radio Euskadi, la ministra ha admès que hi ha "picaresca" al mercat internacional de material sanitari, però apunta que aquest factor no afecta l'última adquisició del seu govern.