Espanya ja supera els registres de la Xina amb 3.603 morts

El Ministeri de Sanitat va confirmar ahir un total de 49.573 casos positius de coronavirus a Espanya (9.900 de nous), un 23% més que en les 24 hores anteriors, i 3.603 morts, 907 més, una xifra que suposa un augment del 30%, i situa el país per davant de la Xina -amb 3.281 morts- en la crisi del COVID-19. A més, hi ha a més 3.166 pacients a l'UCI i 5.367 persones que ja s'han recuperat de la malaltia. Del total de positius, s'han hospitalitzat 26.900 casos des de l'inici de l'epidèmia.

Catalunya, per la seva banda, arribava als 672 casos mortals per coronavirus (156 més en 24 hores, per sota de les 177 de dimarts). Ahir, al Principat, es van confirmar 1.655 nous casos i el balanç global s'enfilava fins als 11.592. Del nombre total d'afectats, 1.021 estan greus i 1.996 són professionals sanitaris; des de l'inici de la pandèmia s'han comptabilitzat 1.697 altes hospitalàries, 107 a Igualada. El conseller d'Interior, Miquel Buch, va explicar que el Govern català ha aprovat el confinament total de la població a la Conca d'Òdena durant 15 dies.

D'altra banda, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, considera que és «molt difícil» saber en quin moment ens trobem de l'epidèmia, però amb l'evolució i l'increment de casos pensa que «si no estem ja al màxim, estem molt a prop».

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va situar a l'última setmana de febrer el contagi «important» de coronavirus en alguns territoris d'Espanya, en concret, a la Comunitat de Madrid, i a partir d'aquí, va explicar, el Govern ha anat donant respostes «de manera ràpida» mentre ha anat tenint informació. Illa va respondre així en ser preguntat sobre si ja el 9 de març, quan Espanya va demanar ajuda de material a l'OTAN, es coneixia l'expansió de la pandèmia i si va ser un error celebrar «actes multitudinaris» els dies previs, en referència a les manifestacions del Dia de la Dona del 8 de març.

Espanya ha tancat amb la Xina un contracte de compra de material sanitari per 432 milions d'euros, que inclou l'adquisició de 550 milions de mascaretes, 950 respiradors, 5,5 milions de proves ràpides de coronavirus i 11 milions de guants. Ho va anunciar el ministre de Sanitat, que va voler destacar que «no hi ha hagut cap confiscació ni retenció de materials a les duanes, no n'hi ha hagut ni n'hi haurà», i que el Govern «seguirà donant suport» a totes les accions de compra que facin les diferents comunitats autònomes. El Govern prepara un corredor de càrrega, que començarà a operar a partir de dissabte.

Paral·lelament, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va confiar que els equips de protecció sanitària, la compra dels quals està portant a terme la institució a través d'una licitació pública comunitària, estiguin disponibles als hospitals espanyols d'aquí a dues setmanes. «La licitació pública de màscares i altres equips està tenint èxit. Hem rebut més ofertes de màscares i guants de les que havíem demanat», va explicar la presidenta de la Comissió.