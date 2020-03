Els EUA mobilitzen 2 bilions en el pla més gran de la seva història

La Casa Blanca va tancar la passada matinada un acord amb els representants demòcrates i republicans al Senat per aprovar el programa d'estímuls econòmics més gran de la història dels Estats Units. Amb un abast de 2 bilions de dòlars (1,84 bilions d'euros), el programa arriba per fer front a la pandèmia de la covid-19, que amenaça de convertir el país en l'epicentre de l'emergència sanitària, i inclou ajudes per a les pimes, així com per a sectors en dificultats com les aerolínies, una ampliació de la cobertura per desocupació i el pagament directe de diners en efectiu a les famílies.Fins ahir, als Estats Units hi havia 55.000 contagis i 802 morts.

El massiu pla d'estímuls pactat contempla un fons de rescat a través d'una línia d'avals per a préstecs a empreses en dificultats per import de fins a 500.000 milions de dòlars (462.098 milions d'euros), incloent-hi una línia d'assistència de fins a 50.000 milions de dòlars (46.233 milions d'euros) per ajudar a les aerolínies estatunidenques, un dels sectors més castigats per la caiguda de la demanda i per les restriccions imposades per contenir l'epidèmia.



Gran rebuda de Wall Street

L'arribada del nou programa d'estímuls econòmics va ser molt bon rebut per part de Wall Street, que va tancar amb guanys desbocats i el Dow Jones d'Industrials, el seu principal indicador, es va disparar un 11,37% en el seu millor dia des de 1933. Al final de les operacions a la Borsa de Nova York, el Dow Jones va rebotar uns impressionants 2.112,98 punts, i va registrar la pujada més gran de la seva història en termes absoluts en situar-se en 20.704,91 enters, ajudat a pujar pels colossals avanços de Chevron (23%), American Express (22%), Boeing (20%) o McDonald's (18%). El selectiu S&P 500 va ascendir un 9,38%; i el Nasdaq, un 8,12%.