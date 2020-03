L'OMS avisa Europa que es prepari per a noves onades de contagi

Els sistemes sanitaris d'Europa, regió que concentra un 60% dels nous casos de la Covid-19, no han de abaixar la guàrdia i han de preparar-se per a possibles segons o tercers pics de la pandèmia, ha advertit avui el cap de l'oficina europea de l'organització Mundial de la Salut (OMS), Hans Kluge

«Hem de ser conscients que afrontem una nova realitat: això no és una carrera d'esprint sinó una marató, i un cop s'aixequin les mesures restrictives podria haver-hi un segon o tercer pic de casos», va assenyalar Kluge en teleconferència des de Copenhaguen. «Si només es presta atenció a la Unió Europea i el virus per exemple s'estén a l'est del continent, podria tornar, això és una prova de la nostra resistència i hem de solidaritzar-nos uns amb altres», ha insistit.

El metge belga ha ressaltat que en una setmana els contagis i les morts associades amb el coronavirus s'han triplicat a Europa, i quatre dels cinc països que mostren un major avanç de la pandèmia són del Vell Continent (Espanya, Itàlia, França i Suïssa).

«Hi ha alguns senyals per a l'esperança, com el fet que Itàlia hagi mostrat en els últims dies un ritme lleugerament menor d'infeccions, però és aviat per concloure que el país ha arribat al pic de contagis», va assegurar.

Kluge ha assegurat que l'actual crisi sanitària ha de servir per aprendre lliçons i posar a partir d'ara la salut «al capdamunt de l'agenda política», sense cometre l'error de passar ràpidament pàgina quan el pitjor hagi passat.

El responsable de l'OMS ha assenyalat que Àsia ha mostrat en aquesta pandèmia estar «ben preparada», gràcies en part a l'experiència d'haver patit majors crisis sanitàries en el passat, com les causades per altres coronavirus, com la SARS i el MERS.

«Les seves societats estan més ben preparades per a mesures dràstiques», va reconèixer, insistint que a l'hora d'aplicar aquestes ha de buscar un equilibri entre la salut, l'impacte socioeconòmic i els drets humans.