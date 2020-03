Sánchez i vuit primers ministres demanen un pla anticrisi a la UE

El president del Govern, Pedro Sánchez, i altres vuit governants de la UE entre els quals hi ha França i Itàlia han remès una carta al cap del Consell Europeu, Charles Michel, on demanen un pla anticrisi conjunt per contenir el coronavirus. La proposta dels nou països, tots del sud amb l'excepció d'Irlanda i Luxemburg, inclou generalitzar el deute a través dels anomenats «coronabons» per fer front a les conseqüències econòmiques de la crisi.

La carta es va enviar ahir i va ser difosa pel Palau de La Moncloa, i més enllà d'Espanya hi participen Bèlgica, Espanya, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Portugal i Eslovènia; indica que els eurobons «assegurarien finançament a llarg termini per les polítiques sanitàries i econòmiques necessàries». Segons la seva postura, és necessari «un instrument comú» per fer front a un «xoc extern simètric, del qual cap país és responsable però les conseqüències negatives del qual hauran d'afrontar tots». En aquest sentit al·leguen que tots són «responsables col·lectius» de donar una resposta europea unida i eficaç. Els països del nord, però, no veuen amb bons ulls el paquet proposat pel front sud. La possibilitat d'implementar aquests bons, que serien títols de deute comuns dels estats membres de la UE, ja va ser rebutjada aquest dimarts per Alemanya, i de fet és la mesura més ambiciosa que planteja el «front sud» de cara a la cimera telemàtica que tindrà lloc avui per debatre solucions a aquesta crisi. Els països firmants del sud han estat tradicionalment a favor de la idea dels eurobons, i de fet ja es van trobar en l'anterior crisi econòmica l'oposició d'Alemanya i Holanda, que es van negar a generalitzar el deute.



Consens pel rescat

Una altra de les solucions que demanen els països firmants és la d'aplicar el fons de rescat europeu (MEDE) per obrir línies de crèdit per valor de fins al 2% del PIB als països que ho sol·licitin. Aquesta línia va aconseguir un ampli consens a la trobada de l'Eurogrup (reunió de ministres de Finances de l'euro) d'aquest dimarts. Es tracta del mateix mecanisme utilitzat en l'anterior crisi econòmica per rescatar països com Espanya, Portugal o Irlanda, i que a canvi va condicionar-los a l'austeritat i a les retallades. Ara, els firmants reclamen condicions més suaus en l'aplicació d'aquesta línia d'ajudes, ja que entenen que darrere d'aquesta nova crisi «no hi ha responsables». De moment, Holanda s'ha mostrat en contra d'endegar el Mede sense condicions.