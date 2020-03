La transmissió del Covid-19 es produeix 1 o 2 dies abans de l'inici de símptomes i podria seguir a l'estiu

El contagi de la nova coronavirus es produeix un o dos dies abans que comencin els símptomes i, segons assenyala el Ministeri de Sanitat en un nou document tècnic, és probable que a l'estiu se segueixi transmetent, tot i que amb menys intensitat.

La possibilitat que les persones sense símptomes puguin contagiar la malaltia provocada pel nou coronavirus, anomenada Covid-19, és una de les àrees que més s'estan estudiant per tal de millorar la contenció de virus.

Així, segons models matemàtics, sembla que la transmissió comença un o dos dies abans de la simptomalogia, fins a 5 o 6 dies després, sent la càrrega viral dels pacients sense símptomes similar als d'aquells que sí que ho han desenvolupat, efecte que ha estat també observat en models animals. El període d'incubació se situa entre els cinc i sis dies, amb un ampli rang de 0 a 24 dies.

De fet, en la sèrie més llarga publicada per Centre de Control de Malalties de la Xina, en la qual es descriuen les característiques de tots els casos detectats a la Xina continental, des de l'inici de l'brot fins l'11 de febrer de al 2020 (72.314 casos) , el 1,2 per cent dels casos van ser asimptomàtics.

A més, en el vaixell 'Diamond Princess', quarantenat al Japó i en el qual es van realitzar proves diagnòstiques de l'Covid-19-3700 passatgers, el 50 per cent dels que van tenir resultats positius estaven asimptomàtics i, després de 14 dies d'observació, la majoria van desenvolupar símptomes, situant-se el percentatge de asimptomàtics en el 18 per cent.

Una altra de les principals incògnites que envolta la transmissió de el nou coronavirus és si es pot contraure a través d'aire. En aquest sentit, en l'informe publicat pel departament que dirigeix ??Salvador Illa s'assenyala que s'ha detectat el virus en algunes mostres d'aire en dos hospitals de Wuhan (Xina), a diferents concentracions, si bé en la majoria van ser negatius o el virus estava present en concentracions "molt baixes".

Ara bé, les zones en què més concentració de virus hi ha en l'aire, segons els estudis realitzats al país asiàtic, lloc on es va iniciar el brot de Covid-19 que ha afectat la majoria dels països de tot el món, inclòs Espanya, és en els banys dels pacients i a les habitacions on els sanitaris s'han de retirar els equips de protecció individual (EPI).

"Després d'augmentar la neteja dels banys i reduir el nombre de sanitaris usant les habitacions, es van reduir els comptatges. Es desconeix el significat d'aquestes troballes i si la quantitat detectada pot ser infectiva", puntualitza Sanitat.

Precisament, en el document es fa referència a la transmissió de virus en els professionals sanitaris, un fet que a Espanya ha afectat més de 5.600 persones que treballen en la sanitat, informant que s'ha observat que a la Xina quan aquests treballadors van rebre EPI adients es va reduir "dràsticament" la transmissió entre ells.

Així mateix, informa que una altra hipòtesi per la qual tampoc hi ha evidència sòlida és la transmissió del coronavirus a través de la femta. En concret, les manifestacions clíniques gastrointestinals no són massa freqüents en els casos de Covid-19, el que indicaria que aquesta via de transmissió, en cas d'existir, tindria un impacte menor en l'evolució de l'epidèmia.

En relació a el patró estacional, Sanitat comenta que es desconeix si podria tenir-lo a l'igual que altres virus respiratoris com la grip o els coronavirus causants dels refredats comuns, tot i que s'ha observat una relació lineal inversa amb la temperatura i la humitat.

"Cal tenir en compte la resta de factors que influeixen en la transmissió en el curs d'aquesta epidèmia, com l'alta susceptibilitat a la infecció de la població en el seu conjunt i la relaxació de les mesures de distanciament social amb l'arribada de l'estiu" , informa.



Quan dura el Covid-19?

Pel que fa a la durada de la malaltia, les dades disponibles fins a la data indiquen que el temps mitjà des de l'inici dels símptomes fins a la recuperació és d'unes dues setmanes quan la malaltia ha estat lleu, i de tres a sis quan ha estat greu o crítica.

El temps entre l'inici de símptomes fins a la instauració de símptomes greus com la hipoxèmia és d'una setmana, i de dos a vuit setmanes fins que es produeix la defunció. Els principals símptomes són febre, tos seca, astènia, expectoració, dispnea, mal de coll, cefalea, miàlgia o artràlgia, calfreds, nàusees o vòmits, congestió nasal, diarrea, hemoptisi i congestió conjuntival. També s'han descrit altres símptomes neurològics, cardiològics i oftamològics.

Amb les dades acumulades fins al moment a la Unió Europea i el Regne Unit, entre els casos confirmats el 30 per cent de les persones amb Covid-19 van requerir ingrés i el 4 per cent per cent es consideraven en estat crític, definit com la necessitat de ventilació mecànica o un altre criteri de ser atesos en UCI. Espanya, entre els primers 18.609 casos amb informació completa, el 43 per cent van necessitar ingrés hospitalari i el 3,9 per cent en UCI.

"En aquests moments molts països d'Europa presenten un nivell de saturació molt alt dels seus sistemes assistencials i la majoria dels casos lleus es troben en els seus domicilis sense conformació diagnòstic", postil·la Sanitat en el document, on s'informa que la durada des del inici de la malaltia fins a presentar dispnea és d'uns 5 dies, per precisar hospitalització d'uns 7 dies i des de l'inici de la malaltia fins a presentar síndrome de dificultat respiratòria aguda (SDRA) de 8 dies.

Els grups amb major risc de desenvolupar malaltia greu per Covid-19 són les persones que tenen més de 60 anys, malalties cardiovasculars i hipertensió arterial, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunodepressió i les embarassades.

Sobre la taxa de mortalitat que provoca el nou coronavirus, a la feina s'assenyala que la letalitat a Espanya, amb 18.609 casos notificats a la Xarxa Nacional de Vigilància és actualment de 3,6 per cent. Així, mitjançant modelització s'ha estimat una letalitat entre els casos hospitalitzats de l'14 per cent i, en la població general, d'entre el 0,3 i l'1 per cent.



La resposta immune dóna suport a desenvolupar una vacuna

Pel que fa a la resposta immune, Sanitat assegura que juga un paper en la curació de la malaltia i que, a més, dóna suport al fet que es pugui generar una vacuna que protegeixi de la malaltia si aquesta reprodueix la resposta immune que generen les persones que es infecten i es curen.

Al respecte, reconeix que una dificultat per al desenvolupament de les vacunes enfront de virus, és que l'experimentació en animals amb vacunes enfront de SARS i MERS va mostrar que alguna d'elles induïa una resposta immune que produïa un dany inmunopatológico en els pulmons de l'animal vacunat .

"Aquest dany sembla estar relacionat amb la inducció d'una resposta immune de tipus Th2, i sembla ser similar a un fenomen descrit des de fa temps per a vacunes de xarampió i de l'virus respiratori sincitial. El mecanisme pel qual determinades vacunes enfront de virus SARS puguin induir aquest fenomen no està clar ia més no se sap com traslladar la repercussió clínica d'aquest efecte observat en animals a humans ", informa Sanitat.

Ara bé, ja s'han descrit models animals que reprodueixen la malaltia en humans i, segons el parer de Sanitat, permetran provar l'eficàcia i immunopatologia induïda per qualsevol vacuna experimental abans d'assajar en humans.

Finalment, en l'informe s'assenyala que molt probablement el virus prové de ratpenats i que d'allà hagi passat a l'ésser humà a través de mutacions o recombinacions sofertes en un hoste intermediari, probablement algun animal viu del mercat de Wuhan.