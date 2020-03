EUA, el país amb major nombre de casos confirmats de coronavirus superant els 82.000

Els Estats Units s'han convertit aquest dijous a la nit en el país amb més casos confirmats de coronavirus del món amb un total de 82.404, cosa que el situa per davant de la Xina i Itàlia, que es trobaven de moment al capdavant.

Segons l'últim balanç difós per la Universitat Johns Hopkins sobre la base de les dades oficials recopilades, la Xina i Itàlia compten amb 81.782 i 80.589 casos, respectivament. No obstant això, Itàlia segueix sent el país amb major nombre de morts per Covid-19, 8.215.

El país nord-americà, per la seva banda, ha mantingut un ritme de creixement accelerat durant les últimes setmanes i ha registrat el seu rècord d'augment de casos. En les últimes 24 hores han donat positiu més de 12.000 persones, mentre que la xifra de morts és superior a 1.160.

L'augment de casos és el major registrat als Estats Units --on el principal focus d'infecció és l'estat de Nova York, on hi ha més de 37.000 casos-- després de la xifra de més de 10.000 contagis que va comptabilitzar el passat 23 de març.