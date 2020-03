El govern espanyol prohibeix els acomiadaments pel coronavirus

El govern espanyol ha prohibit acomiadar pel coronavirus i no permetrà que les empreses acomiadin pels motius pels quals es poden acollir a un ERTO, és a dir, per motius de força major o causes tècniques, econòmiques o organitzatives. Ho ha anunciat la ministra de Treball, Yolanda Díaz, en roda de premsa aquest divendres després del Consell de Ministres extraordinari. "Ningú pot aprofitar-se d'aquesta crisi sanitària. No es pot utilitzar la covid-19 per acomiadar", ha dit. Díaz ha avisat que cal utilitzar els ERTO i ha explicat que tots els expedients de regulació d'ocupació es revisaran d'ofici per assegurar que les empreses no cometen frau. A més, la ministra de Treball ha dit que els contractes temporals tampoc es poden extingir.

En el cas dels ERTO (Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació), Díaz també ha anunciat que el decret aprovat aquest divendres simplifica el model perquè els afectats puguin cobrar l'atur de forma "immediata". Les companyies només hauran de facilitar el DNI, nom complet, número de compte i base reguladora del treballador perquè cobri.