El Govern de Kosovo perd la qüestió de confiança en plena crisi del coronavirus

El Govern del primer ministre kosovar, Albin Kurti, va perdre dimecres la qüestió de confiança a la qual va ser sotmès en plena crisi per la pandèmia de coronavirus.

Amb 82 vots a favor, 32 en contra i una abstenció –d'un total de 117 diputats–, l'Assemblea de Kosovo va retirar la confiança al Govern.

La votació va ser precedida per un intens debat en l'Assemblea, que va començar poc abans de les 12 del migdia i va continuar durant tot el dia fins a just abans de la mitjanit del dimecres.

El col·lapse del Govern es produeix en un moment en què Kosovo, com tots els altres països del món, s'enfronta a una pandèmia de coronavirus que ha provocat un bloqueig i una emergència.

La batalla política a Kosovo, que ha culminat amb una qüestió de desconfiança, va començar fa més d'una setmana, quan el president, Hashim Thaci, va signar un decret sobre l'estat d'emergència amb el qual el Govern no es va mostrar d'acord. Un dia després, Agim Veliu de la Lliga Democràtica de Kosovo (LDK) va ser destituït com a ministre de l'Interior, al que el LDK va respondre presentant una qüestió de confiança contra el Govern, del qual formava part.

La Comissió europea ha avisat aquest dijous que el col·lapse del Govern a Kosovo després de perdre una qüestió de confiança posa el país en una «situació política difícil», per la qual cosa ha reclamat responsabilitat als polítics kosovars davant l'emergència «sense precedents» generada pel coronavirus.