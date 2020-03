Madrid diu que el govern espanyol els va donar 9.450 test de coronavirus que no funcionaven bé

El conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha dit que el govern espanyol els va donar 9.450 proves de coronavirus que no funcionaven correctament. Ruiz Escudero ha explicat aquest divendres al matí en una entrevista a 'Onda Madrid' que el resultat obtingut amb aquests tests va ser "bastant dolent" perquè el 70% van ser falsos negatius. "És un test que no podem utilitzar a cap nivell", ha afirmat. Les declaracions de Ruiz Escudero arriben després de la polèmica compra fallida de test d'una empresa xinesa per part de l'executiu de Pedro Sánchez, que va reconèixer dijous que va haver de tornar un primer lot de 9.000 test perquè no tenien prou qualitat.

L'ambaixada de la Xina a Espanya va apuntar que l'empresa xinesa a qui es van comprar les proves, Bioeasy, no té llicència per vendre productes sanitaris.



50.000 casos amb simptomatologia

D'altra banda, el conseller de Sanitat madrileny ha explicat que estan fent seguiment a domicili de més 50.000 casos amb simptomatologia de coronavirus a Madrid que no estan confirmats com a positius. "Probablement no són tots positius però sens dubte n'hi haurà bastants milers de casos més" dels que apareixen fent la prova de laboratori, ha dit.

