Sanitat torna 650.000 tests ràpids que «no han passat els filtres de qualitat»

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assenyalat que tornaran un total de 650.000 tests diagnòstics del coronavirus perquè "no han passat els filtres de qualitat", i que seran substituïts per uns altres que compleixen amb els requisits que s'exigeixen.

En roda de premsa després del Consell de Ministres extraodinari, el ministre ha traslladat un "missatge de tranquil·litat" a la població per la retirada dels primers estocs de tests que van arribar a Espanya per millorar el diagnòstic de possibles positius de coronavirus. "Estem fent un esforç per adquirir tests de diagnòstic ràpid que ens permetin comparar molt millor el nivell d'extensió del virus", ha dit.

Illa ha recordat que el Govern central ha negociat amb diferents proveïdors de la Xina per adquirir 5,5 milions de tests, que encara estan tramitant. Abans se n'havien adquirit 609.000, les primeres 9.000 unitats dels quals "no han passat els filtres de qualitat", a un proveïdor "habitual" del sistema sanitari nacional, segons ha defensat Illa. Però les anàlisis han demostrat que no eren efectius.

"Aquest producte tenia totes les garanties, el certificat de qualitat... però nosaltres evidentment fem les comprovacions quan arriba el producte, que no tenia el nivell de fiabilitat requerit", ha explicat el ministre, que ha detallat que 50.000 unitats que havien arribat "no s'han distribuït". En total, en tornaran i substituiran 650.000, segons Illa. "Espanya no perdrà cap oportunitat d'adquirir productes, però serà exigent amb la qualitat del material, i farà les comprovacions pertinents", ha reivindicat.

Illa ha apuntat que "aquests propers dies" arribarà una "quantitat molt important" de tests ràpids a través de l'acord amb els proveïdors xinesos que garantirà un total de 5,5 milions d'aquestes proves diagnòstiques, que revisaran les autoritats. Malgrat la retirada de 600.000 tests, el ministre assegura que no influirà en l'evolució de la lluita contra el coronavirus a Espanya.

D'altra banda, la ministra d'Hisenda i portaveu del Govern central, María Jesús Montero, ha atribuït el desproveïment de material sanitari a la "competència ferotge" dels mercats per aconseguir aquests productes, i ha afegit que tot l'executiu "treballa a disposició" del Ministeri de Sanitat perquè el material sanitari "arribi com més aviat millor".