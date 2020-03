Crítiques pel fracàs del pla de xoc de la UE frenat pel front alemany i holandès

La cimera europea celebrada aquest dijous a través de videoconferència per tal de pactar una resposta europea conjunta per la crisi del coronavirus va acabar en fracàs pel fre d'Alemanya i Holanda a compartir el deute, i les crítiques entre els dos grans blocs (països del nord i els del front comú, liderats per Espanya i Itàlia) no s'han fet esperar.

El president de Portugal, Antonio Costa, va ser un dels primers a reaccionar, i va titllar de «repugnants» unes declaracions que el ministre de Finances holandès va fer contra Espanya i Itàlia acusant-los de «malgastadors». Costa va assegurar que «som davant un desafiament comú, que hem de resoldre conjuntament», i va alertar que «és una mesquinesa culpar països per contaminar-se», i que es tracta d'una postura que «posa en risc el futur de la Unió Europea».

La proposta que abanderen els nou països del front comú, liderat per Espanya i Itàlia, de compartir el deute amb un pla Marshall (batejat pel president del Govern Pedro Sánchez), va ser frenada aquest dijous en sec per Alemanya i Holanda, partidaris que cada país utilitzi els seus recursos per frenar la crisi. Aquest debat, que ja va distanciar els dos blocs durant la crisi del 2008, ha tornat a resorgir i ni les múltiples veus que indiquen que no és una crisi de la mateixa naturalesa han fet canviar d'opinió als països del nord. Amb tot, Espanya i Itàlia van negar-se a firmar un acord de mínims i van aconseguir una pròrroga de 15 dies perquè l'Eurogrup presenti propostes concretes per afrontar la crisi econòmica pel coronavirus. En aquest sentit, Sánchez va instar ahir la UE a «aprendre les leccions del passat i no tornar a fallar a la ciutadania», ja que un cop superada la crisi «serà necessari un pla de reconstrucció que reforci els mecanismes de l'estat europeu del benestar». El president del Parlament europeu, David Sassoli, també es va mostrar molt crític ahir en una compareixença on va rebutjar «l'egoisme i la miopia» d'alguns governs per dilatar la resposta europea a la crisi i va assegurar que «Europa és més que una simple suma de governs nacionals».

Brussel·les, en canvi, va voler sortir del pas de les crítiques i ahir la Comissió Europea va negar que els països membres no mostrin solidaritat entre ells. El portaveu de l'executiu, Eric Mamer, va subratllar que «hi ha exemples molt evidents» que s'està ajudant, i «n'hi haurà més». En el mateix sentit es va expressar el president del Comitè de les Regions de la UE, Apostolos Tzitzikostas, que va apel·lar a la «unitat i solidaritat» dels països.