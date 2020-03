CRONOLOGIA | Tres mesos de la pandèmia del coronavirus a Europa

Cartell on es demana a la població quedar-se a casa pel coronavirus, al Regne Unit, el 28 de març del 2020

Cartell on es demana a la població quedar-se a casa pel coronavirus, al Regne Unit, el 28 de març del 2020 | REUTERS / Toby Melville

Europa fa tres mesos que viu segrestada pel coronavirus. El que va començar com un brot estranger a principis d'aquest 2020 s'ha acabat convertint en una pandèmia mundial amb l'epicentre al vell continent. Coincidint amb les dues setmanes d'estat d'alarma i tancament a Espanya, l'ACN analitza l'evolució de la crisi i de les mesures que s'han adoptat tant des de les institucions de la Unió Europea com dels governs europeus per frenar la propagació del covid-19 i mitigar les repercussions econòmiques i socials.



Gener

9 de gener - Les autoritats xineses confirmen que s'ha identificat un nou virus com a nou coronavirus

11 de gener - Anunci del primer mort a la Xina (havia mort el 9 de gener)

20 de gener – Primers casos confirmats fora de la Xina, a Tailàndia, el Japó i Corea del Sud

21 de gener – Primer cas als EUA

23 de gener – La ciutat de Wuhan confinada, l'OMS diu que el coronavirus no és encara una emergència de salut publica a nivell mundial

24 de gener – Primer cas detectat a França, d'una persona que havia viatjat a la Xina.

28 de gener – Es confirmen casos a Alemanya, relacionats amb una persona que havia estat a la Xina.

30 de gener – OMS declara el brot com una "emergència de salut publica a nivell mundial"

31 de gener - Primer cas a Itàlia i a Espanya

Febrer

15 de febrer – Primera persona morta pel brot a Europa, un turista xinès contagiat mor a França

21 de febrer – Detectat un nou focus a la Llombardia amb més de 60 casos.

Les setmanes següents, diversos països europeus detecten casos en persones que havien viatjat a les zones afectades d'Itàlia, però també casos que no havien estat a cap de les zones afectades.

22 de febrer. – Itàlia registra 2 morts i aplica mesures extraordinàries

23 de febrer - Itàlia ordena el confinament a les zones afectades

24 de febrer - La Comissió Europea reclama als estats "coordinació" i "proporcionalitat" abans d'imposar controls fronterers a l'espai Schengen

24 de febrer - Primer cas de coronavirus a Catalunya

29/2 – Primera mort als EUA, Itàlia passa dels 1.000 casos

Primera setmana de març

2 de març – El Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) eleva de "moderat a alt" el risc a la Unió Europea.

Brussel·les admet que hi haurà conseqüències econòmiques, i augmenten a tota la UE les recomanacions de no viatjar-hi

3 de març - Espanya confirma el primer mort que, de fet, era del 13 de febrer

4 de març – Itàlia tanca escoles i negocis.

4-6 de març – França i Alemanya prohibeixen les exportacions de material protector

6 de març – La UE descarta unificar les mesures malgrat preveure un "augment ràpid" dels contagis. La CE anuncia 37.500 milions d'euros addicionals per a la recerca d'una vacuna.

Segona setmana de març

9 de març – Itàlia amplia la restricció de moviments a tot el país.

10 març – Primera cimera digital. La CE anuncia 7.500 milions d'euros ràpids i promet un fons de fins a 25.000 milions. Els ministres de l'Interior i Salut de la UE acorden consultar-se diàriament.

Àustria, França, Malta, Suïssa i Eslovènia imposen restriccions d'entrades des d'Itàlia.

11 març – Itàlia cada cop més aïllada amb diversos països que prohibeixen l'entrada a persones que hagin estat al país.

L'OMS declara la pandèmia per coronavirus

12 març – L'ECDC alerta de saturació als sistemes sanitaris, el BCE anuncia nous estímuls monetaris però no la retallada dels tipus d'interès en una jornada negra a les borses europees.

El president dels EUA, Donald Trump, veta tots els viatges des d'Europa.

Itàlia supera les 1.000 morts, mentre Espanya s'aproxima als 100 morts

13 de març - Europa es converteix en epicentre de l'epidèmia. Brussel·les recomana no tancar fronteres, admet que el 2020 s'entrarà en recessió i promet flexibilitat de normes fiscals.

Europa fa un pas més tancant negocis i escoles. Alemanya supera els 3.000 casos

14 de març - L'OMS diu que l'epicentre del coronavirus és Europa

Espanya declara l'estat d'alarma quan ja supera els 5.700 casos i té 136 morts

15 de març – Brussel·les imposa restriccions per a l'exportació de material protector fora de la UE.



Tercera setmana de març

16 de març - Després de l'escalada de tancament de fronteres internes i controls el cap de setmana (Dinamarca, Polònia, Països Bàltics, Eslovènia), Brussel·les proposa tancar les externes.

Regne Unit i Països Baixos opten per l'estratègia d'immunitat de grup.

17 març – Els estats de la UE aproven el tancament de la frontera externa durant 30 dies (excepte el Regne Unit i Irlanda) amb més de 100.000 europeus pendents de repatriació. Ja són 13 els estats que reimposen controls fronterers a la UE.

Els casos a Espanya superen els 10.000 i gairebé registra 500 morts. A tota Europa hi ha més de 60.000 contagis i gairebé 3.000 morts

Brussel·les admet que els estats "necessiten suport" pel subministrament de ventiladors mèdics i recomana preparar les UCI davant el "ràpid avanç" a tots els països de la UE

18 de març – S'eleven a prop de 3.000 els morts a Itàlia, amb 475 noves defuncions en les darreres 24 hores

19 de març - El BCE anuncia un programa de compra d'actius per 750.000 milions d'euros i CE adopta el marc legal que permetrà als governs europeus donar ajudes estatals

Espanya demana ajuda a Brussel·les per fer front a l'escassetat de material protector

Itàlia supera la Xina en nombre oficial de víctimes mortals

20 de març – El BCE rebaixa les exigències als bancs perquè prestin més per la crisi

Europa registra almenys 102.649 contagis i 4.885 morts. Itàlia registra més de 47.000 contagis i de 4.000 morts. Espanya frega els 20.000 casos i supera les 1.000 morts



Última setmana de març

23 de març - Brussel·les exigeix que els controls fronterers permetin el pas de camions en 15 minuts com a màxim. Més de la meitat dels estats de la UE han tancat fronteres o reimposant controls

Els ministres de Finances de la UE avalen la proposta de la Comissió de suspendre les regles fiscals

Europa supera els 160.000 contagis i s'apropa als 9.000 morts. Espanya acumula 33.089 casos i 2.182 morts

24 de març - L'Eurogrup no aconsegueix tancar un acord per activar el fons europeu de rescat per finançar la resposta a la crisi

A tota Europa es redueix un 75% el tràfic aeri

25 de març - Europa supera els 200.000 contagis i s'apropa a les 12.000 morts. Espanya supera a les xifres oficials de la Xina de morts per coronavirus, amb 3.434 persones que han perdut la vida. L'Estat registra 47.610 positius.

26 de març - La UE ajorna el pla econòmic davant la manca d'acord dels 27. Passen la pilota de nou a l'Eurogrup per trobar una solució al finançament

El BCE elimina el límit de compra de bons del seu programa d'emergència de 750.000 MEUR

27 de març - Europa supera els 230.000 contagis i s'apropa a les 14.000 morts