Espanya suma 812 noves morts i 6.398 nous casos de positius de coronavirus

Espanya suma 812 noves morts per coronavirus i 6.398 nous positius en les últimes 24 hores, segons les dades del Ministeri de Sanitat.

En total, ja s'ha arribat a les 7.340 defuncions i als 85.195 casos confirmats. A més, hi ha 5.231 persones que han requerit ingrés a l'UCI i s'han donat 16.780 altes.

Per comunitats, Madrid concentra 24.090 casos, amb 3.392 persones que han perdut la vida. Per darrere se situa Catalunya, amb 16.157 positius i 1.410 morts. El País Basc registra 6.057 casos i 297 morts. Per sobre dels 5.000 casos també hi ha Castella-la Manxa (5.858 positius i 622 defuncions), Castella i Lleó (5.801 casos i 442 morts) i Andalusia (5.405 i 236 persones que han perdut la vida).