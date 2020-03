El govern espanyol dona un dia més a les empreses de serveis no essencials per no perjudicar la seva activitat

El govern espanyol ha establert una moratòria d'un dia per al confinament total per als casos que resulti "impossible" interrompre "immediatament" l'activitat i es pugui fer paulatinament. Segons el BOE, publicat a les 23.35 hores del diumenge a la nit, les persones de serveis no essencials podran fer tasques "imprescindibles" durant el dilluns 30 de març per evitar que l'aturada "no perjudiqui de manera irremeiable o desproporcionada la represa de l'activitat empresarial". Paral·lelament, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dit en una entrevista a 'El Objetivo' de La Sexta que amb aquest termini s'intentarà que la paralització "no sigui abrupta" i les empreses es puguin "reorganitzar".

El BOE amb el decret que detalla el confinament total de tots els treballadors de serveis no essencials i el permís retribuït recuperable s'ha publicat aquest diumenge a les 23.35 hores. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar la mesura el dissabte a la tarda i aquest diumenge al matí s'ha reunit el Consell de Ministres de forma extraordinària per aprovar-la.