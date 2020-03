Iglesias, Irene Montero i Garzón són els ministres més coneguts

El vicepresident de Drets Socials, Pablo Iglesias; la ministra d'Igualtat, Irene Montero, i el titular de Consum, Alberto Garzón, els tres d'Unides Podem, són els ministres més coneguts del Govern de Pedro Sánchez, i dupliquen el gruix dels responsables ministerials del PSOE que s'han estrenat al Gabinet. Així es desprèn del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) corresponent al mes de març, el primer dels sondejos mensuals de l'organisme que presideix José Félix Tezanos en què s'ha demanat opinió sobre els membres de Govern que van prendre possessió a principis de gener. Això sí, els qüestionaris es van realitzar abans de l'estat d'alerta i de les rodes de premsa diàries dels ministres socialistes.

En concret, el també líder de Podem és el membre del Govern més conegut si s'exceptua el president, ja que només un de cada deu espanyols admet no tenir-lo «fitxat». Per darrere hi ha la també dirigent del partit morat i nova ministra d'Igualtat, Irene Montero, a la qual reconeix el 72,3%, i també per sobre del 70% de reconeixement hi ha el ministre de Consum i coordinador d'Esquerra Unida, Alberto Garzón.

A la part baixa de la taula, és a dir, els més desconeguts per als espanyols, hi ha cinc dels nous fitxatges governamentals, tots ells de la quota del PSOE. El fanalet vermell el porta la ministra d'Administració Territorial i Funció Pública, la canària Carolina Darias, a la qual només identifica el 23,6% de les persones consultades pel CIS. El segon més desconegut és el responsable de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, a qui no posa cara el 75,4%.