Sanitat estudia traslladar pacients amb coronavirus entre CCAA per la saturació de les UCI

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, diu que el govern espanyol no descarta traslladar pacients amb coronavirus entre comunitats autònomes per la saturació de les UCI en alguns punts del país. Illa ha confirmat així el que aquest dilluns al matí ha apuntat la doctora del Centre d'Emergències i Alertes Sanitàries, María José Sierra, però ha insistit que, de moment, només s'ha portat material procedent d'altres comunitats en un "important esforç de solidaritat" per atendre aquells punts més crítics. Illa també ha anunciat que properament es mobilitzaran més recursos mèdics estatals, que se sumaran als professionals jubilats i sense plaça del MIR que s'ha incorporat al sistema sanitari.

En aquest sentit, ha dit que de moment no es han demanat ajut a altres països però que, si cal, no descarten fer-ho. A hores d'ara, Madrid i Catalunya tenen les UCI "al límit", segons el ministeri.